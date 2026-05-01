У Черкаському ТЦК повідомили про ДТП, в якій загинули цивільний і двоє військових

На Черкащині внаслідок ДТП загинули цивільний і двоє військовослужбовців Звенигородського районного ТЦК і СП, повідомила 1 травня пресслужба Черкаського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

За повідомленням, ДТП сталася 30 квітня в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району.

«Ще один військовослужбовець і цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК уточнили, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті України на Харківщині й Донеччині.

У поліції Черкащини повідомили, що проводять розслідування за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

«Попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не обрав безпечної швидкості руху і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Kodiaq під керуванням 42-річного водія. В аварії загинули обидва керманичі й 52-річний пасажир автомобіля Ford. До лікарні госпіталізували ще двох чоловіків віком 34 і 40 років – пасажирів Ford. Від удару на проїжджу частину розсипався посівний матеріал, який перевозив один із транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчі дії тривають, призначено низку експертиз.