СБУ заявила про затримання керівника Житомирського ТЦК

Служба безпеки України заявила про затримання керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який, за твердженням служби, вимагав гроші з місцевого підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, посадовець налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії, за отримані хабарі він обіцяв не проводити мобілізаційні заходи стосовно працівників призовного віку.

У СБУ заявляють, що після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки працівників компаній, яких він мав «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів.



У СБУ заявляють, що поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його «на гарячому» після одержання нової суми хабаря від «замовника».



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Лубінець заявив про значне збільшення кількості скарг на ТЦК, йдеться про «системну кризу»

У лютому 2026 року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що територіальні центри комплектування і соціальної підтримки забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. За його словами, ще орієнтовно 10 відсотків особового складу рекрутуються.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.