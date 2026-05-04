Поліція повідомила про 44 обшуки у посадовців ТЦК в 16 областях України

У Нацполіції повідомили про 44 обшуки за місцями проживання, у службових приміщеннях і транспортних засобах у чинних і колишніх посадових осіб із числа керівного складу територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у 16 областях України.

«Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводить системні заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб ТЦК. Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування і соціальної підтримки від зловживань», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що серед задокументованих фактів – незаконне збагачення і випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони гривень: «Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан і здобув активів на понад 45 млн грн».

У поліції зазначили, що документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК і СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів, йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також їх службових осіб.

«До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК і СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час слідчих дій вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень.

Протягом кількох днів склали понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) і 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення, додали в поліції.

Коли саме проводили обшуки й імена фігурантів – у поліції не уточнюють. Позиція фігурантів – невідома.

У поліції також заявили, що досудове розслідування триває, «проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.

Раніше президент України Володимир Зеленський визнавав наявність проблем у роботі ТЦК і критикував практику, коли людей шукають на вулицях. У січні 2026 року він доручив міністру оборони розв’язати проблему «бусифікації», назвавши це одним із пріоритетів у сфері мобілізації. Також президент зазначав, що навколо роботи ТЦК накопичилося чимало викликів, які потребують системного вирішення.

«Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ. Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх «бусифікує», хоча це не є чистою правдою. Міністерство оборони отримало завдання розібратись з цим питанням, знайти більш технологічний підхід, більш глибоко підходити до підготовки наших військових, до тренувань, хоча вони достатньо непогано тренуються. Уже це набагато краще, ніж було раніше, але недостатньо. Подивимось, як міністр це зробить, будемо точно підтримувати його, підтримувати наших військових командирів»,– заявив президент України в інтерв’ю для Tagesschau у лютому 2026 року.

У лютому 2026 року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що територіальні центри комплектування і соціальної підтримки забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. За його словами, ще орієнтовно 10 відсотків особового складу рекрутуються.