На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських, поранені п’ятеро

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранені п’ятеро поліцейських, повідомила поліція.

«21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат. На місце події негайно прибули поліцейські Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком. Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках. З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання», – вказано в повідомленні.

У цей момент чоловік кинув у бік правоохоронців гранати, одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

«Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Серед поранених – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції №3 Синельниківського РУП. Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження», – інформують у поліції.

Під час огляду місця вибуху поліцейські вилучили фрагменти гранат та запал до них. Слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби встановлюють обставини події та здійснюють її правову кваліфікацію.



