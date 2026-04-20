Голова Рівненщини назвав причину вибуху під обласним центром

Вибух біля Рівного, попередньо, спричинив газовий балон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль 20 квітня.

«На підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Це сталося під час зварювальних робіт», – написав він у своїх соцмережах.

Коваль також уточнив кількість постраждалих: їх дев’ятеро, в тому числі двоє в тяжкому стані.

«Відповідні служби продовжують працювати на місці події», – додав голова області.

Раніше поліція Рівненщини повідомляла про вісьмох поранених через вибух під обласним центром. За її даними, вибух і займання сталися близько 13 години на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом.