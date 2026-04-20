Поліція розслідує вибух біля Рівного, постраждали 8 людей

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств, повідомляє поліція
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств, повідомляє поліція

На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, повідомляє поліція області 20 квітня.

«Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них – у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події», – повідомляє пресслужба відомства.

За даними поліції, вибух і займання сталися близько 13 години на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом. Пожежу локалізували.

«На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються», – йдеться в повідомленні.

У Броварах на Київщині 13 квітня стався вибух біля одного з приватних будинків, чоловік, який перебував поруч, зазнав легких ушкоджень. Згодом поліція затримала двох підозрюваних, суд взяв їх під варту.

