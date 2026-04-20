Поліція розслідує вибух біля Рівного, постраждали 8 людей

На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, повідомляє поліція області 20 квітня.

«Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них – у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події», – повідомляє пресслужба відомства.

Читайте також: Теракт в Броварах: суд взяв підозрюваних під варту

За даними поліції, вибух і займання сталися близько 13 години на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом. Пожежу локалізували.

«На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються», – йдеться в повідомленні.

У Броварах на Київщині 13 квітня стався вибух біля одного з приватних будинків, чоловік, який перебував поруч, зазнав легких ушкоджень. Згодом поліція затримала двох підозрюваних, суд взяв їх під варту.