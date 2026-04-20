ФСБ заявила про затримання громадянки Німеччини з вибуховим пристроєм

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії 20 квітня заявила про затримання в П’ятигорську 57-річної громадянки Німеччини, яка, як стверджує спецслужба, брала участь у підготовці теракту «на об’єкті правоохоронних органів Ставропольського краю». Вибух, як стверджується, готували українські спецслужби.

У рюкзаку затриманої, як мовиться в повідомленні, знаходився вибуховий пристрій, який «виявили та заблокували» засоби радіоелектронної боротьби, коли жінка перебувала поблизу об’єкта (якого саме – не уточнюється). При цьому у ФСБ вважають, що жінка не знала про те, що в рюкзаку у неї бомба, і мала загинути під час вибуху. Раніше, як стверджують у спецслужбі, вона використовувалася як підставна особа в шахрайських схемах.

Також, як повідомляється, було затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який мав дистанційно підірвати заряд.

ФСБ поширила відео затримання жінки, а також підрив рюкзака, в якому, як стверджується, був вибуховий пристрій потужністю 1,5 кілограма в тротиловому еквіваленті.

«Затримані дали свідчення», – стверджують у ФСБ. Їхні імена не називаються. Незалежних даних про їхню позицію немає, Україна та посольство Німеччини поки не коментували твердження російської спецслужби.

Раніше російська влада, включно з лідером РФ Володимиром Путіним, звинуватила Україну у використанні людей «втемну» для вчинення терактів. Приводом для такого твердження став, зокрема, вибух у Москві, при якому загинув поліцейський. Російське слідство стверджує, що людина, яка мала з собою вибухівку (вона теж загинула), не знала про це.