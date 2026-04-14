ФСБ заявила, що запобігла теракту в Москві

Пресслужба Федеральної служби безпеки РФ 14 квітня заявила, що в Москві співробітники спецслужби запобігли теракту щодо «високопоставленого керівника правоохоронної системи».

За даними ФСБ, у багажник електроскутера, припаркованого біля бізнес-центру, заклали замаскований саморобний вибуховий пристрій. Вибух планувалося влаштувати дистанційно «під час відвідування об’єктом замаху вказаного бізнес-центру».

ФСБ відзвітувала про запобігання вибуху із самокатом у Москві 3 квітня, але тоді не уточнила, щодо кого готувався теракт. Його ім’я не названо й досі. При цьому в спецслужбі додали, що вибух готувався за аналогією зі вбивством генерала Ігоря Кириллова в грудні 2024 року.

Затриманий громадянин України, якого в повідомленні ФСБ названо військовослужбовцем ЗСУ. Офіційна агенція «РИА Новости» опублікувала відео його допиту, на якому він зізнається у своїх намірах. За яких обставин було отримане відео, не повідомляється.

Затриманий також громадянин Молдови, нібито завербований у грудні 2025 року в Кишиневі, та неповнолітній росіянин, який, за його словами, відгукнувся не пропозицію про підробіток і мав «за кимось стежити».





17 грудня 2024 року в Москві були вбиті генерал Ігор Кириллов і його помічник. За версією слідства, вибуховий пристрій за завданням СБУ на самокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де жив генерал, встановив громадянин Узбекистану Ахмаджон Курбонов за грошову винагороду. Він визнав провину, Курбонова засудили до довічного ув’язнення. Ще кілька людей одержали тривалі терміни. Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що вибух, що спричинив смерть Кириллова, організувала Служба безпеки України. Останнє повідомлення ФСБ у Києві не коментували.