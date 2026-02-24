ФСБ розслідує дії засновника Telegram за статтею про «сприяння терористичній діяльності» – державні ЗМІ РФ

Дії засновника месенджера Telegram Павла Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи за статтею Кримінального кодексу РФ про «сприяння терористичній діяльності». Про це повідомили 24 лютого державні видання з посиланням на ФСБ Росії.

У статті офіційної «Російської газети» йдеться, що «ілюзія анонімності привела до месенджера армії радикалів, наркоманів, убивць і терористів, що стало формувати загрози нашому суспільству».

За даними видання «Комсомольская правда», адміністрація Telegram не виконала вимоги Роскомнагляду і не видалила тисячі каналів, чатів і ботів, пов’язаних з дитячою порнографією, наркотиками, суїцидом та залученням неповнолітніх до протиправної діяльності. Також не видалені понад 10 тисяч каналів із закликами до екстремізму та пов’язаних із «фінансуванням противника».

Серед злочинів, які, за твердженням авторів, були скоєні з використанням месенджера, названо теракт у «Крокус Сіті Хол», а також вбивства Дарії Дугіної та генерала Ігоря Кириллова. У публікаціях також стверджується, що за умов «СВО» (російська абревіатура на позначення пованомасштабного вторгнення в Україну – ред.) Telegram «став головним інструментом спецслужб країн НАТО» та «київського режиму».

10 лютого російське наглядове відомство в галузі телекомунікацій, Роскомнагляд, заявило про плани наступних «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство, не виконує вимоги російського законодавства.

Раніше стало відомо про нові скарги від російських користувачів на проблеми в роботі Telegram. Про це повідомлялося з посиланням на дані сервісів Downdetector та «Сбой.рф».

У жовтні 2025 року збої в роботі Telegram та WhatsApp тривали кілька днів. У Роскомнагляді тоді повідомили, що відбуваються заходи щодо «часткового обмеження» роботи WhatsApp і Telegram для «протидії злочинцям».