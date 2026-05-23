У ТЦК у Дніпрі заперечили насильство щодо 36-річного чоловіка, який тепер перебуває в комі. Чому не надали медичної допомоги, не кажуть

Співробітники групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не застосовували силу до 36-річного Сергія Кустодєєва під час мобілізаційних заходів у Дніпрі. Про це йдеться у відповіді, яку Радіо Свобода отримало на запит до Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

За даними військових, 25 березня приблизно о 19:15 на проспекті Науки в Дніпрі уповноважені представники ТЦК виявили «громадянина чоловічої статі на вигляд 35–40 років, яким згодом виявився Кустодєєв Сергій».

За наявними базами група оповіщення встановила, що чоловік раніше був зареєстрований на тимчасово окупованій території, а після прибуття до нового місця проживання на військовий облік не став. Під час наближення до Кустодєєва співробітники ТЦК та СП представилися, але чоловік «з невідомих причин розвернувся та почав тікати від них».

«Оскільки дії Кустодєєва Сергія явно перешкоджали уповноваженим представникам ТЦК та СП виконати перевірку, ними були вчинені дії з його переслідування. Кустодєєв Сергій вибіг у районі магазину «Ювілейний» та без жодного контакту з уповноваженими представниками ТЦК та СП втратив рівновагу та впав, ударившись об асфальт головою. Тільки після цього його наздогнали уповноважені представники ТЦК та СП та запропонували допомогу», – ідеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

У відповіді не уточнюють, чи була серед запропонованих видів допомоги чоловікові медична. За свідченнями дружини Сергія Кустодєєва, о 19:49 25 березня «він (тобто Кустодєєв – ред.) мені дзвонить і незрозумілим голосом, важко розмовляючи, повідомляє «я на ВЛК, проходжу комісію».

«Я кажу: «Ти де? Що в тебе з голосом?» Він каже: «В мене сильно болить голова». Це все, що він зміг сказати, і зв’язок обривається. У мого чоловіка на руці годинник, який має застосунок «Локатор», я відстежую його місцеположення приїжджаю туди, де люди проходять ВЛК. Хвилин через 40 приїжджає швидка. Через 10 хвилин виходить лікар і виводять мого чоловіка вже під руки, бо він неспроможний самостійно йти. Люди у військовій формі його вивели, нас посадили в карету швидкої, у нього закочуються очі, він нічого не може сказати, і я бачу вм’ятину з правої сторони скроні, відкривається рвота зі шматками крові, нас везуть до лікарні. У лікарні нас з рентгена швидко переправляють на КТ, чоловік уже на КТ упав у кому» – розповіла дружина, Валентина Кустодєєва.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.