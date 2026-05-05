В Одесі ТЦК намагалися мобілізувати колишнього військовополоненого

21 квітня його біля власного будинку люди в однострої, але в масках та без розпізнавальних знаків, силоміць затягнули до мікроавтобуса, забравши ключі від власної автівки. Попри наявність документів про інвалідність і перебування в полоні, Дмитра утримували в салоні близько двадцяти хвилин, погрожували відправити до бойової частини і, як він стверджує, кілька разів вдарили. Коли ж люди у формі пересвідчилися, що мобілізації чоловік не підлягає, його виштовхали з мікроавтобуса. Він звернувся до поліції та ТЦК, але кримінальне провадження там відкрили лише після розголосу інциденту в ЗМІ. У ТЦК також повідомили про перевірку обставин.