У Львові суд заарештував чоловіка, який взяв у заручники дитину, намагаючись втекти від ТЦК

У Львові суд 11 травня обрав запобіжний захід чоловіку, який днями взяв у заручники 13-річну дівчинку, передає кореспондентка Радіо Свобода.

43-річного львів’янина відправили під варту без застави. За даними прокуратури, 9 травня він помітив поліцейських та військових територіального центру комплектування, які проводили заходи оповіщення.

«Втікаючи від останніх, (підозрюваний – ред.) помітив групу підлітків і, зокрема, малолітню потерпілу, 13-річну дитину. Підбігши до останньої, погрожуючи ножем, утримував дитину», – сказала прокурорка Франківської окружної прокуратури Юлія Серьогіна.





Позиція підозрюваного нині невідома, він відмовився від коментарів. Представниця обвинувачення не стала коментувати питання про це, пославшись на неможливість розголошувати дані, що можуть потенційно зашкодити досудовому розслідуванню.

За словами Серьогіної, суд підтримав клопотання прокуратури, обравши найсуворіший можливий запобіжний захід.

Львівська обласна прокуратура уточнила, що підозрюваний утримував дитину, не даючи можливості піти. Він відпустив підлітку, коли військовослужбовці ТЦК попередили, що застосують зброю для її звільнення. Дитина не зазнала поранень.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі малолітньої особи.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.