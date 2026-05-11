Утікав від ТЦК, приставив ніж дитині до горла. Інцидент у Львові та інші напади під час мобілізації

ЛЬВІВ – Сихівський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 43-річному чоловіку, який 9 травня намагався втекти від працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), схопив на вулиці 13-річну дівчинку, приставивши їй до горла ніж.

Як розгорталися події?

9 травня військовослужбовці ТЦК та СП спільно з поліцією проводила заходи з оповіщення у Сихівському районі Львова. Їх побачив один із чоловіків і почав втікати. Коли біг, зауважив групу підліток, вхопив за руку 13-річну дівчинку, приставив їй до горла ніж і здушуючи шию.

Військовослужбовці попередили нападника, що застосують зброю для звільнення дівчинки. І тільки тоді чоловік відпустив дитину. Фізичних травм дитина не отримала, але зазнала психологічної.

Нападника швидко затримали, він на колінах просив вибачення у дівчинки. Ним виявився 43-річний львів’янин, який раніше був неодноразово судимий за крадіжки, безробітний, без прописки, який проживав у Львові, Олег Тершаков.

Він категорично відмовився відповідати на запитання Радіо Свобода.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 146 частина 2 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Сихівський районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО без права внесення застави.

Сихівський суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу для підозрюваного, зазначила прокурор Франківської окружної прокуратури Львова Юлія Серьогіна.

Олена Кушнір, мама дівчинки, яку захопив підозрюваний, розповіла Радіо Свобода, що дитина досі відходить від пережитого, працює з психологом.

«Я розумію, що ця травма залишиться з нею на все життя. Ніхто не має права нападати на безневинних людей, тим більше, на дітей. І злочинець однозначно має бути покараний. Я вдячна Богу, що все обійшлося без фізичних травм і моя донька залишилась живою. Але психологічні наслідки дуже серйозні, і для неї, і для мене як для матері. Такі речі неможливо просто забути. Я також розумію, що на місці моєї доньки могла опинитися будь-яка інша людина, чи доросла, чи дитина. Це була людина, яка просто першою потрапила йому під руки. Але важливо розуміти: злочинець був озброєний ножем. І наслідки могли бути значно страшнішими», – говорить мама.

Мама дівчинки звертає увагу не лише на покарання злочинця, а й на питання безпеки в місцях масового скупчення людей.

«Хочу, щоб були зроблені висновки і щодо організації заходів з оповіщення у людних місцях, щоб не наражати на небезпеку випадкових людей, які не мають до цього жодного стосунку. Адже в ситуації стресу чи паніки озброєна людина може поводитися абсолютно непередбачувано. Сьогодні це був ніж, а завтра це може бути граната чи інша зброя. Найголовніше зараз, щоб подібне більше ніколи не повторювалося», – зауважила мама постраждалої дівчинки.

Слідчі дії тривають.

Напади на працівників ТЦК почастішали

Останнім часом в українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами.

Ці негативні інформації дуже швидко підхоплюються у мережах, коментуються і наслідком, на думку багатьох військових і представників влади, це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Також постійно з’являється інформація про факти корупції серед працівників ТЦК.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що отримує численні скарги від громадян на дії працівників ТЦК під час проведення мобілізації.

Між тим, дедалі більше стає нападів (зокрема з холодною та вогнепальною зброєю) на працівників ТЦК під час виконання ними своїх обов'язків із мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

За даними Нацполіції, за час повномасштабної війни в Україні зафіксовано більше 600 нападів на військових ТЦК і ця цифра зростає.

Ось деякі із інцидентів:

3 грудня 2025 року близько 20-ї години на одній із вулиць міста під час перевірки обліково-реєстраційних документів між 30-річним львів’янином і військовослужбовцями ТЦК та СП виник конфлікт, під час якого чоловік, документи якого хотіли перевірити, завдав ножового поранення в ногу Юрієві Бондаренку, розпилив сльозогінний газ із балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Військовослужбовець від отриманих травм помер у лікарні зранку 4 грудня. Підозрюваний Григорій Кедрук з Харкова перебуває в СІЗО. Справа розглядає суд.

2 квітня 2026 року близько 13.30 на вулиці Патона у Львові працівники ТЦК та СП здійснювали заходи з оповіщення населення поблизу магазину «Ритуальна агенція». Між ними і 28-річним братом інспектора Львівської митниці Андрія Труша виникла словесна суперечка, яка переросла у штовханину. За даними слідства, чоловік намагася втекти від військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. У цей момент 34-річний митник Андрій Труш, який втрутився у конфлікт, дістав з нагрудної сумки ніж і побіг за військовослужбовцем, щоб завадити йому зупинити брата. Наздогнавши працівника ТЦК Олега Авдєєва, н ападник кілька разів умисно вдарив військовослужбовця в область грудей та шиї. Один з ударів виявився смертельним , оскільки ножем було пошкоджено сонну артерію. Підозрюваний перебуває в СІЗО.

6 квітня у Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних військовий ТЦК зазнав нападу і був поранений ножем в живіт , повідомив обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. За даними ТЦК, підозрюваний у нападі втік, але його розшукали й затримали представники Нацполіції.

20 квітня в одному з населених пунктів Дністровського району Чернівецької області, військовозобов'язаний під час перевезення дістав ніж і завдав кількох ударів у ділянку шиї двом військовим, ще одного вдарив гайковим ключем .

29 квітня на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по групі оповіщення військових і поліцейському – двоє отримали поранення.

9 травня у Міжгір'ї натовп представників ромської громади намагався прорватись до будівлі ТЦК . На оприлюднених відео було чути постріли. Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підтвердив спробу нападу на приміщення Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя.

10 травня чоловік без військових облікових документів ножем поранив двох співробітників ТЦК у Подільському районі Одеської області. Обидва потерпілих потрапили до лікарні у важкому стані.

У Міністерстві оборони і Генеральному штабі до кінця травня 2026 року мають завершити напрацювання нововведень щодо контрактів із чіткими термінами служби. А наступним кроком військової реформи мало б бути перезавантаження ТЦК та СП.

Але чи змінить це ситуацію, яка за роки повномасштабної війни в Україні, стала критичною, коли питання мобілізації перекинули винятково на військових?