Лубінець закликав владу реагувати на порушення в ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки «дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян», заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 27 травня.

Про це, за повідомленням його пресслужби, він повідомив під час засідання Консультативної ради, коментуючи моніторинг приміщень ТЦК.

«На жаль, влада реагує на порушення прав людини лише тоді, коли виникає публічний резонанс. Яскравий приклад – відвідування Білоцерківського ТЦК та СП. Мої офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці», – заявив Лубінець.





За словами омбудсмана, оскільки Росія приділяє «окрему увагу» такій інформації, Офіс омбудсмана спершу не поширював її публічно, але за два місяці після моніторингу чоловік, який перебував у приміщенні ТЦК, опублікував відео з його приміщення, що спричинило суспільний резонанс:

«Ми направили повторний моніторинговий візит і що я виявив? Попри те, що мулого року я направив відповідні рекомендації, пройшло два місяці, жодна рекомендація не була виконана. Після того, як це стало публічним і резонансним, нас поінформували, що туди були відправлені окремі ремонтні бригади, почали робити комплексний ремонт».

Таку ж бездіяльність, додав Лубінець, спостерігали в Ужгородському районному ТЦК, де Офіс омбудсмана показав порушення публічно, оскільки поліція, за його словами, відмовилася вносити відомості до ЄРДР на місці.

«Органи влади мають реагувати на офіційні документи одразу, а не чекати на публічність», – закликав він, додавши, що його офіс планує цього року розширити відвідування ТЦК по всій країні.

У січні 2026 року Київський обласний ТЦК заявив, коментуючи дані про умови перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському центрі, що приміщення, зображене на відео, «юридично не належить» районному ТЦК, але надане йому як укриття. Водночас там заявили, що об’єкт «готують до проведення ремонтних робіт».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.