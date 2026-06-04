ОГП: на Закарпатті посадовців РТЦК підозрюють у незаконному утриманні людей до 48 діб

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з районних ТЦК та СП на Закарпатті, начальнику підрозділу військового обліку та інструктору, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, упродовж лютого-квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу, попри це, людей не відпускали з пункту збору – строк утримання становив від 1 до 48 діб.

В ОГП зазначають, що порушення були встановлені після моніторингового візиту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Також задокументовано факт катування одного з військовозобов’язаних. За даними слідства, інструктор застосував до чоловіка фізичне насильство, після чого його прикували кайданками до драбини та залишили до ранку наступного дня.



В Офісі генпрокурора зазначили, що керівнику РТЦК та начальнику підрозділу військового обліку інкримінують перевищення влади та незаконне позбавлення волі, а інструктору – катування.



Прокурори подали клопотання до суду про тримання під вартою підозрюваних. Триває встановлення інших можливих потерпілих та причетних осіб.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.



