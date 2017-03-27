Свої затримання необхідно оскаржувати в суді, аби мати можливість відстоювати свої права в Європейському суді з прав людини. Про це під час свого виступу в московському Тверському суді заявив російський опозиціонер Олексій Навальний. 26 березня протестні заходи пройшли у десятках міст Росії. У них брали участь від декількох десятків до декількох тисяч людей. У Москві неузгоджена акція проходила у форматі «прогулянки» по Тверській вулиці. За різними даними, в ній взяли участь від 8 до 20 тисяч людей. Близько тисячі з них були затримані. 27 березня Тверський районний суд столиці Росії Москви заарештував засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 15 діб за звинуваченням у непокорі вимогам співробітника поліції. Сам опозиціонер заявив, що не чинив опору під час затримання, не знайомий із матеріалами справи і не підписував протокол. (Reuters)