Знову обіцяють телесигналом досягнути Харкова, Дніпра і Запоріжжя: угруповання «ДНР» зібралося підкорити українську аудиторію своєю «правдивою інформацією». «Розіп'яті хлопчики» і «смажені снігурі» вже нервово курять – для своїх наполеонівських планів угруповання «ДНР», що діє за підтримки Кремля, нібито встановило на Донецькій телевежі нові засоби зв'язку. Куди доб'ють сигналом «інформаційні бойовики» і чим відповість Мінінформполітики України? Це з'ясовували журналісти Донбас.Реалій.