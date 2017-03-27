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27 Березень 2017, Київ 19:23
Відео

Диво-ретранслятор від угруповання «ДНР»: куди добиває телесигнал? (відео)

Диво-ретранслятор від угруповання «ДНР»: куди добиває телесигнал? (відео)
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Знову обіцяють телесигналом досягнути Харкова, Дніпра і Запоріжжя: угруповання «ДНР» зібралося підкорити українську аудиторію своєю «правдивою інформацією». «Розіп'яті хлопчики» і «смажені снігурі» вже нервово курять – для своїх наполеонівських планів угруповання «ДНР», що діє за підтримки Кремля, нібито встановило на Донецькій телевежі нові засоби зв'язку. Куди доб'ють сигналом «інформаційні бойовики» і чим відповість Мінінформполітики України? Це з'ясовували журналісти Донбас.Реалій.

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