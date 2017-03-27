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27 Березень 2017, Київ 22:24
Відео

Російські далекобійники оголосили недовіру Путіну (відео)

Російські далекобійники оголосили недовіру Путіну (відео)
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У російському Єкатеринбурзі близько 200 осіб – водіїв великовантажних автомобілів і підприємців приєдналися до всеросійської акції проти системи «Платон». Багато з присутніх після запровадження зборів за проїзд по федеральних трасах Росії поставили свої вантажівки «на прикол», оскільки дрібному бізнесу працювати стало невигідно, вижити в нинішніх умовах можуть лише великі транспортні компанії, розповідають водії. Головна вимога учасників акції – скасування «Платона» і відставка уряду. Окрім того, уральські далекобійники оголосили про недовіру президенту Росії Володимиру Путіну. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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