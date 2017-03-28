Війна з Росією змусила мене замислитися над будинком без газового опалення – Микола Яцинович

Володимир Носков

Дмитро Бастанов

«Україна може стати енергонезалежною від Росії, якщо змінить стратегію зведення будівель соціальної сфери, офісних центрів і багатоповерхівок, на користь технологій так званого «пасивного будинку», – таку позицію відстоює Микола Яцинович, що розробив і звів для себе «хату-термос», спираючись на досвід німецьких архітекторів. У програмі «Радиво» він розповів, як зважився на зведення оселі без опалення.

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Це можна зробити і в вашій хаті, було б лише бажання

Про Миколину хату журналісти кажуть: «будинок-термос», що обходиться без газопостачання». А ще пишуть, що обігріти кімнату такого диво-будинку, при 5-градусному морозі можна лише однією свічкою! Всі, хто приходить у гості до Миколи, намагаються в хаті знайти традиційні батареї, але то марна справа. При цьому в зимовий і літній час всередині оселі приблизно однакова комфортна температура – трохи більше ніж двадцять градусів тепла. «Дивина!», – скажете ви. «А ні – це можна зробити будь-де і в вашій хаті, було б лише бажання», – завжди повторює Микола Яцинович.

Історія з дослідженням технологій так званого «пасивного будинку» у Миколи Яциновича почалася три роки тому, коли в України зіпсувалися стосунки з Росією.

Оскільки почалася війна 2014 року, принципово було ухвалене рішення, що від газу, який ми купуємо в Росії, потрібно відмовлятися. Ідею з «пасивним будинком» я запозичив з Німеччини

«Оскільки почалася війна 2014 року, принципово було ухвалене рішення, що від газу, який ми купуємо в Росії, потрібно відмовлятися – будувати таким чином будинок, щоб не споживав газового опалення взагалі. Ідею з «пасивним будинком» я запозичив з Німеччини, вивчав цю справу завдяки окремих людей з Європи, вони мене консультували», – розповів господар диво-хати.

Зовні будинок Миколи Яциновича не відрізняється від звичайних в Івано-Франківську. Втім, якщо доторкнутися рукою до стіни, відчуєш товстезний прошарок утеплювача: 25-сантиметровий пласт пінопласту. В середині геть відсутні батареї і взагалі сюди не підведене газопостачання. «Будинок-термос» герметичний: фундамент, підлога, стіни, відкоси, вікна та двері мають щільний захист. Що ж до повітря, воно постачається ще й фільтрується спеціальною вентиляційною системою. Тому ні про які грибки чи цвіль у хаті не йдеться.

Вікно практично вмонтоване в товщу 25-сантиметрового утеплення стіни

«Вікно практично вмонтоване в товщу 25-сантиметрового утеплення стіни. Великі вікна виходять переважно на південь. Вони сконструйовані таким чином, що взимку пропускають максимум сонця, а влітку не потрапляють прямі сонячні промені. Дах виступає в такий спосіб за стіну, щоб влітку, коли сонце знаходиться в зеніті, то потрапляє на нижню частину відкосу», – показує гостям технічні особливості Микола Яцинович.

В його оселі підлогове опалення: три електротени підігрівають воду в трубках – працюють виключно вночі, коли електроенергія дешева. Підлога на один градус тепліша, ніж повітря в кімнаті.

«Цієї різниці достатньо, щоб нагріти повітря кімнати до достатньо комфортної температури – 20 градусів», – переконує Микола Яцинович.

Тепло в такому будинку буде, якщо навіть відключать електрику. Родину Яциновичів врятує камін. Він опалюється, як і традиційні, дровами, але його тепло спрямовується на обігрів води в величезній ємності, звідки вона за потреби потрапляє до підлогової системи опалення.

Ми нагріваємо бетонну підлогу вночі. Бетонна підлога аналогічна печі, що впродовж дня віддає тепло в будинок

«Ми нагріваємо бетонну підлогу вночі з 23-ї до 7-ї ранку. Бетонна підлога аналогічна печі, що впродовж дня віддає тепло в будинок», – розповідає про принцип опалення Микола Яцинович.

Господар переконує, що в найлютіші морози сплачував за комунальні послуги лише 400 гривень.

«У мене будинок 200 квадратних метрів – це вже садиба. Я тут живу з двома маленькими дітьми і дружиною. Нам затишно і в таких будинках клімат набагато корисніший для здоров’я, ніж у звичайних», – каже Микола Яцинович.

Громадський активіст з Івано-Франківська зводив енергоощадний будинок, щоб демонструвати всій Україні, як можна економити газ і як варто в подальшому змінювати підходи в будівельній галузі країни.

Свою «хату-термос» він створив при капітальній реконструкції старого будинку. Микола Яцинович наголошує, з такими технологіями можна й відремонтувати «сталінки», «хрущовки», «брежнєвки» та інші багатоповерхівки радянського штибу.

Теоретично ми зменшуємо енергоспоживання будинку в десять разів. А Україна з такими технологіями може збагатитися на газі

«Якщо взяти звичайну «сталінку», «хрущовку», теоретично ми можемо здати на брухт всі централізовані системи опалення, за це отримати певний прибуток, докласти ще грошей – і зробити будинки такими, що не будуть споживати тепла з батарей. Теоретично треба буде платити за ринковими цінами 50 копійок за метр квадратний за опалення. А далі самі рахуйте за метражем квартири. Теоретично ми зменшуємо енергоспоживання будинку в десять разів. А Україна з такими технологіями може збагатитися на газі. Ми споживаємо в рік десь 50 мільярдів кубів газу, з них 25 – ми споживаємо свого українського газу. От уявимо, що ми зменшимо споживання з 50 кубів на 5 мільярдів кубів газу, то 20 мільярдів українського газу ми точно зможемо експортувати в туж саму Росію чи ще кудись», – підкреслює Микола Яцинович.

Він наголошує, що європейський досвід та й його особистий приклад зведення будинку показує, що ціна будинку не надто відрізняється від вартості звичайного.

«Пасивні технології» прийдуть до нас, хоч і з відставанням. Власне, чого й почали ми будувати такий будинок, щоб пришвидшити прихід в Україну таких технологій

«Україна з відставанням в 5-10 років рухається за Європою. І незалежно від бажань, перешкод чиновниками, не розуміння доцільності в нових принципах будівництва звичайними людьми, покупцями будинків, так звані «пасивні технології» прийдуть до нас, хоч і з відставанням. Власне, чого й почали ми будувати такий будинок, щоб пришвидшити прихід в Україну таких технологій. Запрошую до себе в Івано-Франківськ, хто хоче в Україні здійснювати такі проекти. Ми готові безкоштовно ділитися досвідом», – з позитивом говорить Микола Яцинович.

Докладніше слухайте розповідь Миколи Яциновського з Івано-Франківська в аудіо-подкасті «Радиво».

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