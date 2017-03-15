Екологи попереджають про важкі наслідки боїв на Донбасі (світова преса)

Щоденник Washington Post повідомляє про новий звіт екологів про тривожні наслідки війни для довкілля Донбасу. Британський щоденник Independent пише про дані, як стверджується, роздобуті зі зламаних телефонів дочок Пола Манафорта, щодо можливої ролі колишнього радника Трампа і Януковича в масових убивствах демонстрантів в Україні в лютому 2014-го. А журнал Foreign Policy зі США інформує, що колишня обранець Трампа на чільну посаду з нацбезпеки зареєструвалася як іноземний агент на користь українського олігарха Віктора Пінчука.

Щоденник Washington Post зі США повідомляє про новий звіт екологів щодо екологічних наслідків війни на Донбасі. «Артилерійські обстріли околиць українських промислових об’єктів можуть спричинити серйозні наслідки для довкілля, свідчить доповідь» – така назва статті. Йдеться про звіт, який оприлюднили неурядові неприбуткові організації Zoi Environment Network і Toxic Remnants of War Project зі швейцарської Женеви.

При цьому захисників довкілля занепокоїло не тільки те, що через постійне зростання останнім часом числа артобстрілів зростає й загроза пошкодження численних промислових об’єктів, що може викликати важкі екологічні і гуманітарні наслідки, мовиться у статті. В доповіді звернено увагу на ще два чинники: торговельні блокади, що обмежують пересування товарів між територіями, що захоплені бойовиками і що підконтрольні урядові, і часті зриви в постачанні електроенергії перешкоджають промисловому розвиткові в тих регіонах. «Скорочення промислового виробництва може мати позитивні короткотермінові наслідки для чистоти повітря, але є тяжким ударом по економіці регіону», – кажуть автори звіту.

І якщо раніше головною екологічною проблемою на Донбасі було промислове забруднення, то нині, через три роки війни, проблеми інші. Наприклад, залишилися без догляду численні відстійники гною й інших відходів зі свинарників та інших тваринницьких ферм, і їхній вміст потрапляє у водоносні горизонти і в питну воду, а вирубування лісів для опалення й будівництва укріплень відкриває ґрунти для ерозії і змушує диких тварин утікати. Ще одна проблема – мінування територій, зокрема, сільськогосподарського призначення.

Як кажуть дослідники, про доповідь яких повідомляє щоденник, «ці проблеми, однак, становлять лише частку від більшого й складнішого комплексу екологічних питань, що ставитимуть під загрозу відновлення й розвиток іще багато років».

Британський щоденник Independent тим часом друкує статтю «Колишній менеджер кампанії Дональда Трампа звинувачений у ролі в масових убивствах в Україні». Це огляд публікацій засобів інформації у США про дані, що, як стверджується, були роздобуті зі зламаних телефонів двох дочок Пола Манафорта, який у серпні 2016 року мусив залишити посаду радника президентської кампанії Трампа після того, як з’ясувалося, що він, можливо, незаконно отримав 12 мільйонів доларів від президента України Віктора Януковича, пише газета (сам Манафорт, який свого часу був радником Януковича і його Партії регіонів, заперечував це – ред.).

Як пише газета з посиланням на видання Politico, минулого місяця були зламані облікові записи телефонів двох дочок Манафорта, і з них була викрадена низка текстових повідомлень, якими обмінювалися 31-річна Андреа і 34-річна Джессіка. В одному з цих повідомлень, як пише преса, Андреа написала Джессіці: «Не обдурюй сама себе: гроші, що ми маємо, – криваві гроші». В іншому її повідомленні сестрі, яке наводить видання New York Daily News, мовиться: «А ти знаєш, чия то була стратегія – довести до цього, послати цих людей туди, щоб їх повбивали?» За даними преси, Андреа Манафорт, імовірно, має на увазі роль свого батька в діях українських силовиків у лютому 2014 року, в розстрілах, що призвели до загибелі близько ста людей.

В Україні прокурор у справах спеціальних розслідувань сказав американському телеканалові CNN, що ці повідомлення вивчать, щоб встановити їхню автентичність.

Сам Манафорт, пише британська газета, сказав виданню Politico: «Залишаю за собою всі можливості стосовно цих зламувань… і буду виконувати поради свого адвоката».

Також щоденник наводить іще одне текстове повідомлення, що, як стверджують, одна з дочок Манафорта послала іншій: що дружба їхнього батька і Трампа – «найнебезпечніша дружба в Америці».

А журнал Foreign Policy зі США друкує статтю «Колишня обранець Трампа з національної безпеки реєструється як іноземний агент на користь українського олігарха». Йдеться про Моніку Кроулі, яку президент США Дональд Трамп свого часу розглядав як кандидата на одну з чільних посад у Білому домі в галузі національної безпеки (вона мала б стати заступником радника з нацбезпеки – ред.). «Потрапивши у скандал із плагіатом (у січні з’ясувалося, що значні частини її книжки 2012 року списані з інших джерел – ред.), вона відмовилася від тієї роботи. Але тепер вона має нову: лобіювання на користь українського олігарха Віктора Пінчука», – пише журнал.

Як мовиться у статті, за документами, поданими до Міністерства юстиції США, Кроулі, що була свого часу консервативним політичним коментатором (вона, зокрема, працювала на консервативному телеканалі Fox News – ред.), зареєструвалася як агент Пінчука 10 березня.

Журнал розповідає читачам про «сумнозвісні», за його словами, тісні зв’язки Пінчука з родиною Клінтонів (колишнього президента США Білла Клінтона і колишньої першої леді, потім колишнього державного секретаря США, а недавно кандидата на виборах президента США Гілларі Клінтон – ред.), до фонду яких, за даними щоденника New York Times, він станом на 2016 рік влив від 10 до 25 мільйонів доларів; про викриття видання Newsweek, яке 2015 року з’ясувало, що підприємства Пінчука мали торговельні контакти з Іраном у 2011-2012 роках, коли Тегеран був під санкціями (Пінчук заперечував ті звинувачення, додає журнал); або про проблеми олігарха у США, коли Міністерство торгівлі у Вашингтоні розслідувало незаконний демпінг у США газогінних труб Пінчукової трубної компанії «Інтерпайп».

У статті згадано і про те, що після виступу Трампа в Україні 2015 року Пінчук вніс до фонду Трампа 150 тисяч доларів.

Як пише журнал, Пінчук став для влади України потенційним каналом зв’язку з Трампом.

Стаття нагадує, що Пінчук потрапив в Україні під різку критику за статтю у щоденнику Wall Street Journal у грудні з думкою про необхідність для України «болючих компромісів» із Росією. «Його (Пінчука – ред.) новий діловий зв’язок із Кроулі дає знати, що він може шукати нових шляхів до Білого дому після років розбудови зв’язків із Клінтонами», – вважає журнал.