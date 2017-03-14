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В Организации Объединённых Наций обеспокоены химической угрозой в зоне конфликта на Донбассе. Женевская сеть охраны окружающей среды сообщает о том, что из-за военных действий в реки и почву могут попасть формальдегид и кислота. А в группировке «ДНР» готовятся вынести на обсуждение в Минске проблемы экологии.

В группировке «ДНР» сообщили, что готовы в Минске 15 марта вести переговоры с украинской стороной относительно вопросов охраны окружающей среды на Донбассе. Об этом заявила «уполномоченная по правам человека» группировки «ДНР» Дарья Морозова.

«Давайте вспомним ситуацию с фильтровальной станцией. Стал вопрос и о том, что же происходит на других объектах Донбасса. Сохранность, проверки, исполняются ли там все нормы», – сказала Морозова.

За время конфликта на Донбассе экологическая ситуация ухудшилась, об этом свидетельствует отчет Организации Объединённых Наций. В заявлении ООН говорится о том, что возрос риск химической угрозы в регионе. Об этом заявил специальный докладчик ООН Баскут Тунчак.

«Сейчас бои ведутся в городах, близких к индустриальным центрам, поэтому растет угроза попадания в предприятия, в результате чего могут быть серьезные последствия для тех, кто живет неподалеку», – говорится в отчете.

Так, в конце февраля при обстрелах было попадание в склад с хлорином, где в момент попадания хранилось 7 тонн вещества. По словам докладчика ООН, если бы повредили контейнеры, то это привело бы к гибели людей в радиусе 200 метров. Люди, живущие в радиусе до 3 километров, получили бы серьёзные проблемы со здоровьем.

Доклад, опубликованный женевской сетью охраны окружающей среды «Зои» и проектом «Токсичные остатки войны», пришел через несколько дней после того, как Организация Объединенных Наций предупредила о возможности «катастрофической химической катастрофы» на востоке Украины.

Там уточняется, что 24 февраля в хранилище с хлорином на Донецкой фильтровальной станции произошло попадание. По словам «Зои», если бы этому объекту был причинен значительный ущерб, здоровье 20 тысяч местных жителей было бы поставлено под угрозу.

Кроме того, в отчетах организаций сообщается об угрозе попадания формальдегида и серной кислоты в воды Северского Донца. Ситуация сложилась в результате повреждения фенольного завода недалеко от поселка Новгородское. Также из-за утечек опасных веществ на Донбассе экологи наблюдают эрозию почв и ухудшение ситуации в целом.

Экологические риски на Донбассе действительно возросли с началом военных действий, говорит заместитель главы общественной организации «Донецький екологічний рух» Сергей Денисенко, однако не имеет катастрофических масштабов. Проблема скорее локального характера, говорит эколог.

«Любые утечки ядовитых веществ или пожары – все они будут влиять на окружающую среду в ближайшем радиусе. Они не будут иметь глобального влияния, как, к примеру, взрыв на атомной станции. На Донбассе не было и нет особо опасных производств и складов. В первую очередь ухудшилось состояние растительного покрова в зоне постоянных боевых действий. Леса и степи уничтожаются», – отметил эколог.

По словам эколога, объекты химической и радиоактивной опасности на Донбассе не представляют угрозы в масштабах Украины. А последствия локальных катастроф можно ликвидировать в короткие сроки, говорит Денисенко.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)