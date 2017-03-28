Авдіївська промзона продовжує залишатися однією із найгарячіших точок Донеччини впродовж вже понад рік. Цю ділянку фронту, як зазначають українські військові, російські сили обстрілюють із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема солдати розповідають про ледь не щоденні танкові атаки та ворожу артилерію. Втім, останнім часом військовослужбовцям 72-ї ОМБ таки вдалося погасити вогонь противника. Як кажуть військові, ймовірно, що тиша, яка в Авдіївці вже другий день – не на довго. Користуючись відносним затишшям, вони вирішили потішити побратима й привітати його з Днем народження святковим обідом.