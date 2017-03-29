Старт «Брекзиту»: в ЄС кажуть, що «збиранню вершків» настав кінець

Брюссель – Процес «розлучення» Великобританії та ЄС нарешті розпочинається: прем’єр-міністр цієї країни Тереза Мей надіслала до Брюсселя офіційний лист щодо застосування 50-ї статті Лісабонської угоди, яка й передбачає вихід її держави з лав співдружності. Тим часом, як Єврокомісія твердить, що до початку цих, мінімум, дворічних переговорів із Лондоном цілком готова, виглядає, що Європейський парламент має намір відігравати в них, так би мовити, роль «злого поліцейського».

Виходити із ЄС, до якого британці приєдналися в 1973-му й відкинули на референдумі 9 місяців тому, їхня країна розпочала в середу.

Як пояснюють аналітики, починається найскладніше – довгий період вичікування популісти по обидва боки Ла-Маншу використовували для тверджень: «ось бачите, катастрофи не сталося, економіка Британії живе й прогресує». Нині ж, як тільки прем’єр-міністр Тереза Мей «натисне» на кнопку «вихід», європейці протягом двох діб мають визначитися із календарем цього процесу. Як наслідок, одразу виникнуть питання: як бути з трьома мільйонами вихідців із держав континенту, які живуть у Британії? А якою буде доля двох мільйонів британців, що мешкають в ЄС?

Має бути чітко усвідомлено: бути членом ЄС – це не те ж саме, що ним не бути

«Ми старанно працюватимемо, щоб здійснити справедливе й впорядковане розлучення між Євросоюзом і Об’єднаним Королівством, але Європарламент має гарантувати інтереси наших громадян. І має бути чітко усвідомлено: бути членом ЄС – це не те ж саме, що ним не бути», – каже голова Європарламенту Антоніо Таяні.

Тут голова законодавчої установи європейського блоку 27 держав ще й має на увазі фінансову сторону справи. Будучи членом ЄС, Лондон взяв на себе зобов’язання надати 60 мільярдів євро на цілу низку європейських проектів та ініціатив. Тому попереду дискусія, чи готова Тереза Мей виписати Євросоюзові чек на цю суму. В усякому разі в Брюсселі вже лунають заяви, що не може бути мови про решту процедури, доки ця сума Британією не буде погашена.

Не слід карати британців – мер Лондона

Не треба карати Британію за її вихід із ЄС – це не буде в інтересах решти європейців, застеріг у Брюсселі Садік Хан, мер Лондона.

Важкий вихід Британії з ЄС, який вдарить по Лондону, вдарить також і по Європейському союзу

«Важкий вихід Британії з ЄС, який вдарить по Лондону, вдарить також і по Європейському союзу. Це відріже Європу від єдиного реального глобального фінансового центру, яким є Лондон. Тож я звертаюся до європейців, від Швеції – до Італії, від Німеччини – до Румунії: закличте ваших лідерів провести переговори щодо «брекзиту» в інтересах вас і ваших родин, ваших держав та цінностей, на яких базується ЄС».

В переговорах, що розпочинаються, визначатимуть, які відносини ЄС і Британії будуть побудовані на майбутнє. Сторонам слід буде переглядати всі комерційні угоди, за якими жили континент і ця острівна держава, що вирушає у самостійне «плавання» з «легкої руки» більше половини його мешканців, заохочених євроскептиками голосувати проти майбутнього в ЄС.

«Злий поліцейський»

Тим часом, як 27 держав-членів співдружності у Римі минулими вихідними пообіцяли надалі залишатися разом, а Єврокомісія запевняє, що готова до переговорів, парламент ЄС, схоже, налаштований доволі рішуче. Там обіцяють не подарувати британцям ані цента. Як каже Манфред Вебер, голова найбільшої парламентської фракції Європейської народної партії: політиці британців, що досі в ЄС «знімали вершки» та діяли виключно у своїх інтересах, настав край.

Попереду важкі, але справедливі дебати

«Нас більше не цікавитимуть інтереси Лондона, ми відстоюватимемо інтереси наших підприємців та нашої спільноти. Тож, «збирання вершків» для британців завершене. Так само, як і пільгові умови, які вони мали щодо європейського бюджету. Ми створили (колишньому прем’єру Дейвіду) Кемерону «золотий міст», аби лише британці не відходили з ЄС. Вони вирішили по-іншому. Отже, «збиранню вершків» настав кінець, а попереду важкі, але справедливі дебати», – застеріг німецький європарламентар.

Вебер: «Брекзит» – рішення, щодо якого, відверто кажучи, я дуже шкодую. Проте, зрозуміло одне: «збиранню вершків» настав кінець»...

Напружений календар «Брекзиту»

Саміт голів держав та урядів, що буде присвячений деталям процедури виходу Великої Британії зі складу ЄС, планують провести 29 квітня. Там, за інформацією євроустанов, мають визначити принципи, за якими вестимуться переговори між Брюсселем та Лондоном. Сама ж процедура перемовин щодо «брекзиту», згідно із європейськими угодами, має тривати щонайменше 2 роки, тобто, до березня 2019-го Сполучене Королівство повинно офіційно й остаточно вийти зі складу Європейської співдружності.

25 березня у британській столиці Лондоні відбувся марш противників виходу країни з ЄС. В акції взяли участь десятки тисяч людей. Демонстранти скандували: «Об’єднаймося заради Європи!»

Водночас у Британії внаслідок «брекзиту» з’явилося ще одне ускладнення. У вівторок уряд Шотландії отримав «зелене світло» місцевого парламенту на проведення повторного референдуму щодо незалежності Шотландії. До цього, на думку очільників британського регіону, підштовхнули результати референдуму щодо виходу зі складу ЄС: тоді 62 відсотки шотландців проголосували проти такого рішення.