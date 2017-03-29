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29 Березень 2017, Київ 21:01
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«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)

«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)
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Велика Британія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей 29 березня направила в Брюссель офіційного листа-повідомлення про запуск «Брекзиту». Документ вже передали голові Європейської ради Дональду Туску. Лист з’явився через дев’ять місяців після того, як на референдумі щодо виходу Великої Британії з ЄС у червні 2016 року з невеликою перевагою перемогли прихильники виходу. Туск зазначив, що сьогодні не був «щасливий день» для більшості європейців. (Відео Reuters)

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