Велика Британія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей 29 березня направила в Брюссель офіційного листа-повідомлення про запуск «Брекзиту». Документ вже передали голові Європейської ради Дональду Туску. Лист з’явився через дев’ять місяців після того, як на референдумі щодо виходу Великої Британії з ЄС у червні 2016 року з невеликою перевагою перемогли прихильники виходу. Туск зазначив, що сьогодні не був «щасливий день» для більшості європейців. (Відео Reuters)