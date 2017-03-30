Політв’язнів у Росії зараз стільки, як в СРСР, і українець Сенцов є серед них – Кара-Мурза у Сенаті США

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який нещодавно вдруге за підозрілих обставин пережив важке отруєння, у середу виступив перед Сенатським комітетом з питань бюджетних асигнувань. У своїх свідченнях Кара-Мурза заявив, що кількість політичних в’язнів у Росії вже співставна із часами СРСР.

Представляючи Кара-Мурзу, сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав російського політика «другом, російським патріотом, який пережив замах».

У своїх свідченням Кара-Мурза заявив, що Кремль вчинив два невдалих замахи на його життя. Він також заявив, що уряд Росії може готувати кримінальні звинувачення проти 1500 осіб затриманих у ході опозиційних мітингів, які днями пройшли у Росії.

«Бувають речі гірші за ув’язнення. В останні кілька років журналісти-розслідувачі, діячі опозиції, борці за права людини, борці проти корупції та викривачі зловживань з боку влади передчасно помирали. Бориса Нємцова – колишнього прем’єр-міністра та найвідомішого опонента Володимира Путіна розстріляли неподалік Кремля. Організаторів та натхненників цього вбивства не встановлено і не затримано», – зазначив Кара-Мурза.

Російський опозиціонер під час виступу у Сенаті також звернув увагу на арешти українців після незаконної анексії Криму Росією.

«Суди та правоохоронні органи стали інструментами політичних переслідувань. За інформацією «Меморіалу», у Росії зараз нараховується сотня політичних в’язнів. Ця цифра співставна із радянським періодом. Серед них – активісти опозиції та члени їхніх родин, такі як Сергій Удальцов та Олег Навальний; звичайні громадяни, який ув’язнюють за участь у мирних демонстраціях; українці, заарештовані після анексії Криму, включно з режисером Олегом Сенцовим; Олексій Пічугін, останній заручник «справи Юкоса», який був свідком провалу найбільшої російської нафтової компанії. Та ув’язнення її голови Михайла Ходорковського на понад 10 років за те, що той насмілився підтримувати опозиційні партії та громадські організації», – заявив Кара-Мурза.