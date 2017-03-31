Як врятований під обстрілами у Краматорську Клим знайшов другу маму

Ольга Калениченко

Трирічний Клим дивом вижив після обстрілу Краматорська. Його разом з мамою два роки тому накрило осколками. Жінка встигла закрити сина собою і загинула на місці, а Клима у важкому стані відвезли до реанімації. Там хлопчика знайшла нова сім'я.

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Клим разом зі своїм старшим братом Савелієм і батьком зараз живе в Харкові.

У госпіталі, куди дитину направили на лікування, він познайомився з Танею. Жінка лежала в цій же лікарні зі своєю дочкою. Дізнавшись про ситуацію Клима, вона вирішила йому допомогти.

«Я в нього закохалася відразу. Ну, він дуже класний. Він дуже позитивний, – розповідає нова мама Клима Тетяна Шатохіна. – Коли ти дивишся, що дитина в три роки бореться. Йому кажуть, а він все терпить і робить. Ми два роки з однієї лікарні до іншої і він це все виносить, потрібно підтримувати таке».

Під час лікування Клима Таня познайомилася з його татом. Незабаром вони одружилися. Живе родина в однокімнатній квартирі вп'ятьох. Коли є можливість, Клим ходить у садок, але більшу частину часу проводить вдома або в лікарні.

Два роки тому лікарі буквально зібрали Клима по частинах. Осколками йому перебило лікоть на лівій руці і праву ногу, зараз вона росте в сторону і на 3 сантиметри коротша.

«Рука функцію не виконувала свою, не розтискалась. Пальці не розтискалися. Не працювали. Коліно назовні. Він росте, а, відповідно, деформація все більша і більша. І на хребет впливає, і на внутрішні органи. Осколки по всьому тілу, осколки в голові, через що втрата зору на 50 відсотків», – розповідає батько Клима Олександр Клименко.

Климу вже зробили шість операцій, одну з них – в Німеччині. Іноземні медики змогли повернути, хоч і частково, функцію руки.

Свої шрами Клим показувати не любить. Соромиться. Дитина намагається не згадувати і про той день. Тривалий час в будинку ніхто не вимовляв слово «мама», але останнім часом, каже Таня, з ним почали говорити на цю тему. Клим стійко витримує всі переживання.

Хлопчик мріє стати спортсменом, але для цього йому необхідно перенести ще кілька дорогих операцій.

Зараз сім'я збирає гроші. Всього необхідно 14,5 тисяч євро. В Україні, каже Таня, операції на такому рівні не роблять.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»