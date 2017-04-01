Треба зважувати, що корисно для України, а що їй шкодить – шоумен Дмитро Чекалкін

Для шоумена немає заборонених тем, він має право кепкувати над будь-ким – зокрема, президентом Петром Порошенком, може висміювати проблеми України. Але варто зважати, що держава є жертвою військової агресії й такий гумор в аудиторії, що здебільшого складається із прихильників «русского мира», є недоречним для українського артиста. Таку думку висловив Радіо Свобода шоумен, продюсер, автор серіалу «Веселі яйця» Дмитро Чекалкін. Він прокоментував закиди на адресу фронтмена «95-го кварталу» Володимира Зеленського, що дозволив собі неоднозначний виступ перед здебільшого російськомовною аудиторією у латвійському місті Юрмала. Також Чекалкін розповів, чи кличуть його зараз на виступи до Росії, кого з сучасних політиків легко пародіювати і хто є насправді автором фрази «впихнути невпихуєме».