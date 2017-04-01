НАЗК перевіряє електронні декларації перших осіб держави – заступник голови агентства

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій, поданих президентом України та іншими високопосадовцями держави. Про це повідомив сьогодні заступник голови НАЗК Руслан Радецький в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми розпочали перевірку щодо президента, прем’єр-міністра. Далі – віце-прем’єри, міністри», – сказав він, уточнивши, що йдеться про першу категорію посадових осіб відповідно до статті 50 закону «Про запобігання корупції».

Раніше Руслан Радецький заявляв про перевірку в плановому порядку декларацій 24 вищих посадових осіб, і що результати їх перевірки стануть відомі наприкінці квітня.

Загалом, за словами Руслана Радецького, НАЗК на сьогодні проводить близько 3-х тисяч перевірок.

«Це спеціальні перевірки, повні перевірки за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадян, громадських організацій та правоохоронних органів», – сказав Радецький. За його словами, оцінка другого етапу е-декларування буде надана в понеділок, 3 квітня.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. За умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Утім, у зв’язку з перебоями в роботі реєстру в НАЗК вирішили, що посадові не нестимуть відповідальності за декларації, не подані до 1 квітня, якщо встигнуть зробити це до 1 травня.

За даними офіційного сайту НАЗК, за період із 1 січня по 31 березня 2017 року подано 842 090 щорічних декларацій.