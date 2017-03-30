Вимога відставки голови НАЗК: «робота над помилками» чи атака на е-декларування?

Київ – Голова Національного агентства України з запобігання корупції Наталія Корчак має добровільно піти у відставку, оскільки на ній лежить значна частина провини за перебої в системі електронного декларування і відсутність автоматичної перевірки декларацій в Україні, стверджують два з чотирьох членів НАЗК. Сама ж Наталія Корчак говорить про те, що Нацагентство працює в умовах тиску влади, якому підігрують частина членів НАЗК, однак додає, що у відставку не піде за жодних умов. Тим часом в уряді мають намір змінити законодавство щодо НАЗК, щоб мати змогу змінити його керівництво. Експерти ж вбачають у цьому ризик навмисного «поховання» системи е-декларування в Україні як такої.

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Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак не виконує своїх обов’язків достатньою мірою, і це вже призвело до дискредитації цього органу та перебоїв у роботі реєстру електронних декларацій посадовців, заявив член НАЗК Руслан Рябошапка на початку засідання агентства 30 березня.

Ми не можемо продовжувати нашої роботи під керівництвом Наталії Корчак. У 2016 році ми декілька разів наступали на ті ж граблі

«Ми не можемо продовжувати нашої роботи під керівництвом Наталії Корчак. У 2016 році ми декілька разів наступали на ті ж граблі з державним підприємством «Українські спеціальні системи» (яке нині обслуговує реєстр електронних декларацій). Ми бачили це в серпні, і на Новий рік, коли підприємство просто відключило реєстр. І це триває далі. Я категорично не погоджуюся з тим, що ви залишаєтеся на цій посаді. Я категорично не погоджуюся далі працювати у такому форматі», – обурився член Нацагентства.

Вимоги відставки і збій е-декларування – елементи роботи з дискредитації НАЗК – голова агентства

Заступник голови НАЗК Руслан Радецький приєднався до звинувачень на адресу Наталії Корчак, додавши, що вона особисто відповідає за неякісне обслуговування онлайн-реєстру електронних декларацій, за відсутність доступу Нацагентства до інших державних реєстрів та загалом за недостатнє фінансування та неналежні умови роботи цього органу.

«Наталіє Миколаївно, де реєстри? Ви взяли на себе відповідальність за синхронізацію реєстрів електронних декларацій з іншими державними реєстрами. З ким ви зустрілися і скільки листів написали для того, щоб НАЗК отримало реєстри?» – запитав Радецький під час засідання.

Інший член НАЗК Олександр Скопич під час цих суперечок займав нейтральну позицію.

Я не бачу жодних підстав для моєї дострокової відставки. Триває робота з дискредитації НАЗК

У відповідь на такі звинувачення голова НАЗК Наталія Корчак заявляє, що нині триває робота з дискредитації агентства. Попри це вона за жодних умов не піде у відставку, наголосила Корчак.

«Голову НАЗК обирають на два роки. І я не бачу жодних підстав для моєї дострокової відставки. Треба в умовах тиску зорганізуватися і виконувати завдання. Але колеги щойно засвідчили, що не хочуть працювати в одній команді. Триває робота з дискредитації НАЗК», – сказала вона під час засідання агентства.

Один із членів НАЗК Руслан Рябошапка зазначив, що про відставку всіх членів не йдеться, адже це дестабілізація роботи цього органу.

«Але ви, Наталіє Корчак, не можете перебувати на посаді», – сказав він, додавши, що уряд незадовільно оцінив роботу НАЗК, тож його очільниця мала би скласти повноваження голови і попрацювати рядовим членом цього органу.

Зрештою очільниця НАЗК закрила засідання агентства «через неготовність його членів до спільної роботи».

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Станом на 30 березня реєстр знову періодично не працює.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Утім, члени НАЗК наголосили, що у зв’язку з перебоями в роботі реєстру високопосадові не нестимуть відповідальності за декларації, не подані до 1 квітня, якщо встигнуть зробити це до 1 травня. Також члени Нацагентства закликають декларантів другої хвилі, які мають подати відомості про своє майно до 1 травня, не поспішати, щоб не перевантажувати базу даних, і дати змогу високопосадовцям задекларувати свої майно.

Раніше у Мін’юсті заявляли, що неподання декларацій через перебої з системою не стануть виправданням для уникнення відповідальності.

Мін’юст хоче переформатувати НАЗК із повторними конкурсами на посади

Тим часом Міністерство юстиції почало розробку законопроекту, який має забезпечити повне перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляє прес-служба міністерства, пропозиції законодавчих змін будуть представлені найближчим часом та обговорені з громадянським суспільством.

У Міністерстві юстиції зазначають, що законопроект забезпечить унормування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та дасть можливість провести конкурси на керівні посади цього органу.

Водночас у відомстві наголошують, що, незважаючи на збої та проблеми з роботою реєстру, всі декларанти мають подати свої декларації відповідно до закону – 1 квітня.

Ми не маємо права допустити дискредитації системи електронного декларування та, відповідно, всієї антикорупційної політики держави

«Ми не маємо права допустити дискредитації системи електронного декларування та, відповідно, всієї антикорупційної політики держави», – наголошують у міністерстві.

Напередодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що якщо керівництво НАЗК не піде у відставку добровільно, то це може бути здійснено через зміни до законодавства.

Зі свого боку, частина експертів з протидії корупції вважають, що такі урядові ініціативи на тлі проблем у роботі НАЗК можуть призвести до паралічу е-декларування, що вигідний політикам, які не хочуть, щоб суспільство дізналося про їхнє майно та його походження.

Зокрема, про такі ризики говорить Олександр Лємєнов, менеджер антикорупційної групи «Реанімаційний пакет реформ».

«Після звільнення керівництва НАЗК, Держспецзв'язку та ДП «Українські спеціальні системи» головне, щоб систему е-декларування одним махом не «пустили під ніж», разом зі згаданими органами публічної влади. Бо тоді зрозуміло, навіщо затіяли всю цю катавасію із зміщенням Корчак-енд-Ко», – написав Лємєнов у соцмережах.

Українське законодавство передбачає, що члени НАЗК обирають голову цього органу терміном на два роки, і що український уряд чи члени НАЗК після цього не можуть відправити його у відставку. Водночас передбачена можливість відставки очільника агентства за власним бажанням.