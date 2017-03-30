Мін’юст почав розробку законопроекту для «повного перезавантаження» НАЗК

Міністерство юстиції почало розробку законопроекту, який має забезпечити повне перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляє прес-служба міністерства, пропозиції законодавчих змін будуть представлені найближчим часом та обговорені з громадянським суспільством.

У Міністерстві юстиції зазначають, що законопроект забезпечить унормування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та дасть можливість провести конкурси на керівні посади цього органу.

Водночас у відомстві наголошують, що, незважаючи на збої та проблеми з роботою реєстру, всі декларанти мають подати свої декларації відповідно до закону – 1 квітня.

«Ми не маємо права допустити дискредитації системи електронного декларування та, відповідно, всієї антикорупційної політики держави», – наголошують у міністерстві.

Напередодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що якщо керівництво НАЗК не піде у відставку добровільно, то це може бути здійснено через зміни до законодавства.

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Наразі реєстр не працює.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.