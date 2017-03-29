Проблеми з реєстром е-декларацій: винні всі?

Подати у відставку – такі заклики на адресу керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції лунають від Кабінету міністрів та деяких громадських організацій. Причина – черговий збій у системі електронного декларування. 31 березня закінчується друга хвиля подачі звітів посадовців, але багато з них не можуть заповнити декларацію, бо реєстр працює з перебоями. Сама голова НАЗК каже, що у відставку не збирається, і заявляє, що роботі реєстру можуть шкодити умисно.

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Що ви робите сьогодні своєю безтолковістю, ставите всіх людей перед загрозою 2 років тюрми

На засіданні Кабміну в середу прем’єр-міністр Володимир Гройсман обурюється: він і сам іще не заповнив своєї електронної декларації. Глава уряду вважає: НАЗК могло, але не забезпечило належної роботи реєстру: «Я вам наголошую, що ви робите сьогодні своєю безтолковістю і бездіяльністю: ви самі не здатні організувати роботу вашого сайту і, таким чином, ви ставите всіх людей перед загрозою 2 років тюрми. Таких людей – сотні тисяч у нашій країні».

Це Володимир Гройсман звертається до голови НАЗК Наталії Корчак. Їй на засіданні уряду влаштували показовий прочухан. Зокрема, прем’єр нагадав про зарплату голови НАЗК – понад 100 тисяч гривень на місяць: мовляв, за такі гроші можна було краще виконувати свою роботу. Глава уряду заявив, що керівництво НАЗК має піти у відставку.

Складається враження, що реєстр не має працювати – Корчак

Наталія Корчак, однак, звільнятися не збирається і вважає закиди на свою адресу несправедливими. Вона нагадує, що технічно роботу реєстру має забезпечувати державне підприємство «Українські спеціальні системи» – йому і радить ставити всі запитання.

«От зараз я зачитаю, що відповіло нам УСС на запитання, як функціонує реєстр: «Зараз УСС оновлює криптобібліотеки», до 12:00 обіцяють включити. Все було б добре, якби не було цієї політичної складової нашого реєстру», – сказала вона на засіданні уряду.

У мене в більшості випадків складається враження – і воно не є безпідставним, – що цей реєстр не повинен функціонувати, як не повинне функціонувати і НАЗК

«У мене в більшості випадків складається враження – і воно не є безпідставним, – що цей реєстр є замовлений, він не повинен функціонувати, як не повинне функціонувати і НАЗК як орган, який має реальні показники своєї роботи», – додала Корчак.

31 березня в Україні завершується друга хвиля електронної звітності за 2016 рік. Крім найвищих посадовців, які заповнювали е-декларації і під час першої хвилі (наприкінці минулого року), додалася решта публічних службовців. Всього – до мільйона осіб.

Голову НАЗК можуть звільнити зусиллями депутатів – Петренко

Нині на сайті НАЗК вказано, що реєстр е-декларацій «працює повільно». До цього було вказано, що «не працює, проводяться технічні роботи» – за підрахунками громадського об’єднання «Реанімаційний пакет реформ», такий стан справ тривав весь останній тиждень. Активісти також закликають до відставки керівництва НАЗК та змін до закону, що регулює діяльність агентства.

«Закликаємо уряд невідкладно внести на розгляд до Верховної Ради пропозиції щодо змін до закону України «Про запобігання корупції», якими передбачити встановлення одноосібного керівництва НАЗК, зміну конкурсної процедури обрання керівника НАЗК та максимально швидкий запуск конкурсу з обрання нового керівника агентства. Закликаємо прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та уряд також забезпечити новий конкурс, відповідно до запропонованих змін», – йдеться у заяві, поширеній РПР у середу.

Відповідні зміни до закону вже пропонують розробити у Міністерстві юстиції. Там також вважають, що керівництво НАЗК має піти у відставку. Міністр Павло Петренко заявив: якщо керівництво агентства не звільниться добровільно, це можуть забезпечити зміни до законодавства.

«Спосіб легальний відправки у відставку даних осіб, якщо вони добровільно цього не зроблять, буде оперативне прийняття в парламенті змін до закону, який визначить нову структуру керівних органів НАЗК і запустить процес призначення через конкурс фактично нового керівництва НАЗК», – зазначив він.



Звільнення не вирішить технічної проблеми – Дрік

Голова ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік, однак, зауважує у коментарі Радіо Свобода: покладати відповідальність лише на керівництво НАЗК некоректно. Вона наголошує: так, НАЗК є власником реєстру і прямо відповідає за його функціонування. Але додає: і агентство, і Державна служба спецзв’язку і захисту інформації (якій підконтрольне державне підприємство «Українські спеціальні системи», що технічно обслуговує реєстр) як органи виконавчої влади, підзвітні Кабінету міністрів, і уряд також мав контролювати процес. Експерт нагадує: Кабмін створював спеціальну робочу групу, яка мала поліпшити роботу агентства.

Крім того, на думку Олександри Дрік, не можна знімати відповідальність із УСС. Експерт розповідає: ще місяць тому керівник підприємства запевняв її, що УСС спроможні забезпечити процес подачі е-декларацій на належному технічному рівні, однак нині каже протилежне. У самих УСС на момент підготовки матеріалу ситуацію ще не прокоментували.

Чи не ховається за цим бажання завалити систему?

«Звільнення керівництва НАЗК не вирішує питання роботи системи електронного декларування, – вважає Олександра Дрік. – Питання насправді полягає в тому – і я ставлю його керівництву держави, – а чи не є просто декларативними заяви про те, як вони пишаються системою е-декларування і як докладають зусиль, щоб вона працювала, і чи не ховається за цим насправді бажання завалити систему, щоби ми не отримали ні доступу до декларацій посадовців, ні результатів перевірки цих декларацій, ні в підсумку побороли корупцію, заради чого все це створювалося?».

Загрозою цій меті вважають і підписані цього тижня зміни до закону про запобігання корупції, якими подавати е-декларації зобов’язали також антикорупційних активістів і пов’язаних із ними осіб. Напередодні член НАЗК Руслан Рябошапка повідомив, нібито співпрацю з агентством припинило USAID – Агентство США з міжнародного розвитку, один із ключових партнерів НАЗК. Рябошапка пов’язав це зі згаданими змінами до закону. Пізніше прес-служба українського агентства пояснила, що співпраця триває, але визнала, що USAID призупинило переговори щодо нових проектів допомоги.