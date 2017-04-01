У Білому домі Трампа переважають мільйонери

За даними Bloomberg, загальний статок членів адміністрації Трампа оцінюється приблизно в 12 мільярдів доларів, що робить її найбагатшою в історії США.

В оприлюдненій у п’ятницю доповіді міститься інформація про активи, боргові зобов'язання і доходи найбагатших, як виявилося, в історії США, співробітників Білого дому.

У документі зазначено персональні фінансові дані на момент початку роботи в Білому домі в січні, ще до того, як вони почали продавати активи, які можуть представляти конфлікт інтересів на займаних ними посадах.

У доповідь увійшли дані про фінанси дочки президента, Іванки, і її чоловіка Джареда Кушнера, чия сім'я займається бізнесом нерухомого майна в Нью-Йорку.

Не дивно, що чоловік і жінка володіють величезною бізнес-імперією в сфері нерухомості вартістю, за інформацією видання The New York Times, 741 мільйон доларів.

Іванка Трамп також продовжує отримувати дохід від готелю Trump International Hotel у Вашингтоні, що знаходиться за декілька кварталів від Білого дому.

Згідно з опублікованими документами про персональні фінансові дані, з січня Кушнер відійшов від участі в щонайменше 260 структурах, корпораціях, бізнес-групах і неприбуткових організаціях. Заради можливості працювати в Білому домі його дружині довелося відмовитися від управління своїм фешн-бізнесом – компанією Ivanka Trump.

Оприлюднення персональних фінансових даних є обов’язковим згідно із законом США. У доповідь, однак, не включена інформація про угоди між Управлінням з етики при уряді США і співробітниками адміністрації про те, що їм необхідно зробити, щоб уникнути потенційних конфліктів інтересів.

Бізнесмен-мільярдер Ґарі Кон – один із головних радників Трампа з питань економіки і, одночасно, один з найбагатших співробітників Трампа. До початку роботи в Білому домі Кон займав високоприбуткову посаду в інвестиційному банку Goldman Sachs, де заробив не менше 40 мільйонів доларів у вигляді різних компенсацій, включаючи акції.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що співробітники Білого дому дуже успішні люди, яким довелося багато від чого відмовитися для того, щоб перейти на державну службу.

Начальник штабу Білого дому Райнс Прібас, який керував Республіканською партією під час переможної президентської кампанії, отримав за час роботи головою Національного комітету партії 500 тисяч доларів у вигляді зарплати і бонусів.

Капітал головного стратега Трампа Стіва Беннона до початку роботи в Білому домі за різними оцінками становив від 3,3 до 12,6 мільйона доларів.

Інформація про активи президента Дональда Трампа не була оприлюднена в доповіді. На відміну від своїх попередників, Трамп наполегливо відмовляється публікувати будь-яку інформацію про свої доходи.

За даними видання Bloomberg, доходи чиновників оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів. Таким чином, адміністрація Трампа є найбагатшою в історії США.