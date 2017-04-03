У Чехії під час рейдів проти нелегалів ловлять здебільшого українців

У Чехії протягом трьох днів наприкінці березня місцева поліція виявила близько 300 нелегально працевлаштованих іноземців, більшість з яких – українці. Один зі свідків такої операції розповів Радіо Свобода про жорстоке ставлення правоохоронців до затриманих українців.

Павло Лембак, машиніст автокрана, приїхав до Чехії із Закарпаття 13 років тому. За його словами, рейди проти можливих нелегалів здебільшого виглядають стандартно: чеська поліція оточує будівництво, щоб ніхто не міг вийти і починає перевіряти документи.

«Я звернув увагу на те, що після перевірки документів почали виводити велику кількість людей. Одних «пакували» на місці. Але чомусь останню групу, приблизно 20 осіб, вони вирішили вести таким чином, яким колись, як мені здалося, німецькі фашисти виводили євреїв. Вони їх обгородили поліцейським коридором та виводили по два. І рухалися з одного кінця будівництва на інший кінець до автобуса. Не розумію, чому поліція їх не посадила в автобус, як це бувало раніше», – розповів Павло Лембак.

Український заробітчанин каже, що не раз був свідком перевірок, однак цього разу, з висоти пташиного польоту, дії поліції Павла здивували.

«Принижували людську гідність. Їх не вважали за людей. Це ж прості люди, які приїхали сюди заробити на кусок хліба», – говорить Павло Лембак.

Відео з автокрану Павла Лембака

У чеській поліції сказали Радіо Свобода, що не коментують конкретних випадків. Редакція також звернулася за коментарем до посольства України в Чехії й чекає на відповідь.

Водночас, за офіційними даними, в рейді проти нелегалів наприкінці березня в Чехії взяли участь близько 1200 поліцейських, серед яких були представники Німеччини й Польщі.

Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец заявив, що під час трьох днів контрольних перевірок поліція виявила 262 іноземці, які працювали в Чехії нелегально, ще 31 особа нелегально перебувала в Чехії. Їх усіх мають депортувати.

За його словами, мова не йде про «полювання на іноземців», однак подібні заходи будуть продовжуватися.

Це підтверджує і директор поліції у справах іноземців Чехії Мілан Маєр. «Це частина повсякденної роботи моїх підлеглих. Ми проводимо 10 тисяч подібних перевірок на місяць», – говорить Маєр.

Українці рідко оскаржують депортацію

На початку березня у Чехії під час іншої перевірки на празькому складі фірми Rohlik.cz (продуктового інтернет-магазину) затримали 85 осіб, переважно громадян України, 74 з них депортували. Це було наймасовіше затримання на одній фірмі.

Для українських заробітчан Чехія – одна з найпопулярніших європейських країн. Результати останніх рейдів у Чехії показали, що порушення стосуються зловживання польськими шенгенськими візами й права на проживання, здебільшого жителями України та Молдови. Крім цього, фальшують туристичні документи з Румунії, які для незаконного працевлаштування використовують переважно українці.

За даними чеської поліції, депортованим забороняють в’їзд до країн Євросоюзу на один рік. Вони мають 30 днів, щоб виїхати з Чехії, і право оскаржити ухвалу про депортацію. Але більшість таким правом ніколи не користується.