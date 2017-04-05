Українцям слід вчитись економити енергоресурси – європейський експерт Ян Ваандерс

Львів – Україна споживає вдвічі більше електроенергії, аніж Європа. А найбільш енергоощадними є шведи, нідерландці, німці, наголосив Радіо Свобода Ян Ваандерс, європейський експерт з питань енергоефективності. Сьогодні в 19 українських містах за фінансування Євросоюзу реалізуються різні програми з енергоощадності. Та чи вміють українці економити на енергоресурсах?

У Самборі, що на Львівщині, мешкає понад 35 тисяч городян. Місто, яке отримало магдебурзьке право ще у ХIV столітті, найбільші проблеми у ХХІ столітті має з жахливими дорогами, відсутністю каналізації, а ще донедавна й неосвітленими вулицями. У 2012 році Самбір приєднався до програми Європейського союзу «Угода мерів», яка створена спеціально для міст із населенням менш ніж 100 тисяч і спрямована на зменшення енерговитрат, щоб навчити місцеві органи влади і, відповідно, людей, заощаджувати енергію.

У Самборі у рамках проекту ЄС замінюють міську систему вуличного освітлення. На 24 вулицях, що віддалені від центру, демонтують старі лампочки на енергозберігаючі – українського виробника. Більшість вже замінили, відновлюють і лінії електромережі. Економія суттєва, для прикладу, стара лампочка споживала до 300 ват енергії і світила кілька місяців, енергозберігаюча – у десять разів менше використовує енергії і служитиме до 10 років. Для людей важливо, що вулиці освітлюються вночі. У рік місто економитиме на вуличному освітленні майже мільйон гривень і ці гроші може скерувати на потреби громади.

– Раніше з 1-ї до 6-ї не світилось на вулиці. Думаю, що краще буде;

– У нас субсидія, тому я не купувала енергозберігаючі лампочки, вони досить дорогі;

– Вдома я маю всі лампочки енергозберігаючі, вважаю, що краще раз заплатити і менше електроенергії використовувати, – говорять самбірчани.

Місто отримало грант від Європейського союзу 7 мільйонів гривень, а ще мільйон співфінансувала місцева влада Львівщини. А ця інвестиція прирівнюється до бюджету розвитку Самбора, який і становить близько 8 мільйонів гривень на рік.

Підписавши «Угоду мерів», ми маємо можливість здобувати досвід і це відповідальність, бо долучаємось до збереження екології, як це є у світі

«Ми змушені були з відміною спецтарифу зменшити подачу світла у нічні години. Ця інвестиція дає нам можливість економити. Економія коштів є важлива, але безпека людей теж важлива. Підписавши «Угоду мерів», ми маємо можливість здобувати досвід і це відповідальність, бо долучаємось до збереження екології, як це є у світі. Щодо зекономлених коштів, то ми плануємо всі вулиці перевести на енергоощадне освітлення», – каже мер Самбора Юрій Гамар.

11 міст України реалізовує енергоощадні проекти за гранти ЄС

На сьогодні в 11 містах України, серед них у Самборі та Жовкві, реалізуються програми Євросоюзу у рамках «Угоди мерів», що дає можливість втілювати проекти з заощадження енергії – термомодернізація, вуличне освітлення, транспортне забезпечення, вода і каналізація. «Угода мерів» – це ініціатива кількох мерів європейських міст, які у 2008 році вирішили реалізовувати екологічні проекти, пов’язані зі зміною клімату у світі, тобто, щоб зменшувати споживання енергії у маленьких містах. Кожне місто, яке підписує таку угоду, зобов’язане зменшити викиди діоксиду вуглецю щонайменше на 20% до 2020 року, а це означає, що місцева громада робить внесок у покращення екології.

Для нідерландця Яна Ваандерса, який координує проекти «Угода мерів» в Україні, важливо втілювати енергоощадні проекти саме в українських містах, бо він живе в Україні, його дружина – українка. Ян Ваандерс розповів, що сам економить споживання енергії вдома – телевізор не вмикає, як звуковий фон, не голиться електроприладами, старається застосовувати різні способи для утримання тепла у помешканні.

Через підвищення цін люди починають усвідомлювати, що потрібно економити і тому важливо їм доносити, які є способи

«Україна має найбільше таких проектів серед всіх країн-учасниць. Навчити людей бути енергоощадними можуть лише ціни на тарифи. Найважливіше – це знання, донести до людей розуміння, що важливо економити. Тарифи зростають, люди економлять на їжі. Через підвищення цін люди починають усвідомлювати, що потрібно економити і тому важливо їм доносити, які є способи», – каже експерт.

Нині важливо, щоб Україна якомога більше виробляла власної електроенергії, використовуючи енергію сонця, вітру, наголосив Ян Ваандерс. Тоді зекономлені гроші містечка можуть вкладати у ремонт доріг, шкіл, лікарень, щоб робити більш комфортним життя людей. Минулого року на Львівщині інвестовано понад 16 мільйонів євро на альтернативну і відновлювальну енергетику, зокрема вітроелектростанцію, сонячну, в модернізацію котелень. Водночас дуже важливо вчити українців економити енергію. Адже отримання субсидій не спонукає людей купувати енергоощадні лампочки, вимикати світло, вкладати гроші в утеплення осель і під’їздів.

Незабаром Європейський союз знову оголосить конкурс у рамках програми «Угоди мерів» і ще 0,10-11 українських міст матимуть знову реалізувати енергоощадні проекти, які зроблять їхнє життя якіснішим.