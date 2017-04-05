МОК позбавив українського борця і ще низку спортсменів олімпійських медалей за допінг

Міжнародний олімпійський комітет позбавив іще трьох спортсменів (із України, Росії й Узбекистану) олімпійських медалей через допінг, виявлений у їхніх пробах після повторного аналізу.

Український борець Василь Федоришин має здати срібну, а узбецький борець Артур Таймазов золоту медаль, які вони отримали на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Російська важкоатлетка Світлана Царукаєва має здати срібну медаль Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року.

В останньому випадку колишня бронзова медалістка Крістін Жирар із Канади отримає відразу золоту медаль, бо золоту медалістку тих змагань Марію Манезу з Казахстану вже дискваліфікували за допінг минулого року.

Загалом на цей час дискваліфіковані 65 учасників ігор 2008 року, які здобули 45 медалей, і 45 учасників ігор 2012 року, що здобули 20 медалей.

МОК зберігає проби спортсменів протягом 10 років і наразі повторно проаналізував понад 1 тисячу проб учасників Олімпійських ігор 2008 і 2012 років із використанням для виявлення заборонених речовин сучасних методів, яких не існувало в ті часи.