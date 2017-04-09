Комісія перевірить побутові умови 54-ї бригади на Чугуївському полігоні – Полторак

Міністерство оборони через скарги волонтерів відрядить комісію на Чугуївський військовий полігон, про це повідомив на своїй сторінці міністр оборони України Степан Полторак.

«Ухвалив рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де наразі розміщено особовий склад 54-ї бригади, для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці», – написав Полторак.

За його словами, буде призначене службове розслідування.

«Посадових осіб, чиї дії призвели до недбальства, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності», – заявив Полторак.

Раніше про незадовільні побутові умови, в яких розміщена 54-а бригада ЗСУ після відведення з передової, повідомляв волонтер Юрій Мисягін:

«54-ту бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі вивели на відпочинок на полігон під Чугуїв. Бійці одного з батальйонів піхоти, розташувавшись в наметах, пішли вмиватися, а тут така невдача: намет, де це можна зробити, є, умивальники теж є, труби до них підвели, по яких тече вода, а кранів немає», – повідомив він, додавши, що після цього 20 кранів для солдатів закупили волонтери.

На початку березня повідомлялось про затоплені водою намети на полігоні у Дніпрі. Військова прокуратура організувала перевірку, а в оперативному командуванні «Схід» тоді відзвітували, що вже вирішили проблему: воду відкачали, територію засипали піском.

Також у сюжеті Радіо Свобода повідомлялося про вагони, у яких перевозять українських солдатів, де були відсутні нормальні умови для перебування людей. Це звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою у підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються згідно з нормативами, затвердженими у 1953 році. Після оприлюднення цього сюжету у Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми перевезення залізницею військових.