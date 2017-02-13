У «товарняку» на фронт: як вижити ще до початку бойових дій

П'ять кілометрів на годину – з такою швидкістю іноді доводиться пересуватися українським військовим з фронту або на фронт. Це п’ять днів на шлях з Житомира до Новомосковська, що на Дніпропетровщині. Звісно, подорожують солдати не пішки, але й не в комфортабельних «люксах» чи навіть плацкартах. Звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою в підлозі замість туалету. Але... повинні видати свічку! Навіщо? Бо так написано в нормативах 1953 року. За ним, виявляється, досі живуть солдати в дорозі. Хтось говорив про нову армію? «Донбас.Реалії» розповість більше подробиць.Вони шокують.

Здавалося б, найскладніші умови для солдата повинні бути на передовій, але це не зовсім так. Зараз навіть за сотні кілометрів від лінії фронту бійці стикаються з величезними труднощами. Особливо, якщо ці кілометри треба долати в товарних вагонах, без тепла, їжі та світла.

У мене таке відчуття, що морально я перебуваю десь у районі цієї дірки

«Зніми ось санвузол. У мене таке відчуття, що морально я перебуваю десь у районі цієї дірки», – це репліка одного з військових, який зафільмував умови у вагоні.

Дірка в підлозі – туалет. Цим змушені користуватися солдати, які супроводжують військову техніку під час транспортування залізницею. Відео в «вагоні-теплушці» зняли бійці 93-ї окремої механізованої бригади.



«Ось це ось явно люди віддирали від стін усе пальне, щоб можна було опалювати якось і себе зігріти», – додає боєць.

В офіційних документах Міноборони такий вагон класифікують як «вагон для людей». Але це на папері. У реальності людськими умови не назвеш.

«Коротше, двері закрити не можна. Я, звичайно, не досвідчений працівник залізниці, але мені здається, що це не зовсім за стандартами безпеки, коли двері три дні маршруту не зачиняються», – обурюється військовий.

Відео напередодні Нового року опублікував у мережі один із бійців 93-ї бригади Олександр Галкін. На цих кадрах він і ще семеро бійців супроводжують техніку з Одеси на передову. Дорога зайняла три доби, які, каже він, запам'ятає надовго.

«Коли ми піднімали ковдру в певний момент маршруту, то під нею був сніг. Бо там у підлозі щілини. Коли лежав, там постійно дуло. Мій товариш взагалі приїхав з ангіною. І це не дивно. Три доби при мінусовій температурі, а тоді було мінус 10, мінус 12, от у таких рамках», – згадує боєць 93-ї окремої механізованої бригади.

Олександр зараз у відпустці – в рідному Нікополі. Переглядає епізоди екстремальної поїздки ще раз. Згадує: їм самим довелося піклуватися про все: і про дрова, і про їжу, і навіть про освітлення.

«Зайвий акумулятор витягли з машини, який у нас не задіяний. Ось, бачите – клеми, ми купили світлодіодну стрічку, і тепер у нас є світло», – розповідає Галкін.​

Хто відповідальний?

В інтернеті це відео переглянули десятки тисяч людей. Зчинився галас. Скандал докотився і до Генерального штабу. Військове начальство визнало: умови на відео дійсно неприпустимі. Начальник тилу Збройних сил України, генерал Іван Гаврилюк навіть пообіцяв провести розслідування і покарати винних.

«Ми розберемось, на якій ділянці це було і хто надавав рухомий склад, для того, щоб виставити штрафні санкції тій залізниці, яка надала рухомий склад. Друге – внаслідок даного розслідування буде з'ясовано причини, хто ж допустив до перевезення варти в такому вагоні, який там знятий і показаний», – пообіцяв начальник тилу Іван Гаврилюк.

Від моменту обіцянки минуло півтора місяця. Але розслідування досі не завершене. У Міноборони не можуть відповісти, ні до якої саме залізниці належав вагон, ні хто допустив перевезення солдатів у таких умовах. А ось бійцям, які опублікували шокуюче відео, відповідь з міністерства все-таки прийшла.

Було вказано, що ми вдягнені не за статутом і що ми матюкаємося – і це ганьбить світлий образ українського воїна

«У цілому по змісту там було вказано, що у нас на відео видно, що їжа зберігається не за нормами перевезень, на відео видно, що ми вдягнені не за статутом, і третє, що ми матюкаємося – і це ганьбить світлий образ українського воїна», – говорить Олександр Галкін, боєць 93-ї окремої механізованої бригади.

У відповіді на запит «Донбас.Реалії» в Мінінфраструктури вказали, що представники ЗСУ поки не зверталися до «Укрзалізниці» у зв'язку із зафіксованими порушеннями. Штрафні санкції не застосовувалися. Разом з тим у міністерстві визнають: стан вагонів – це їхня відповідальність, але не пояснюють, чому надавали їх у такому стані.

«З метою з'ясування причин, Мінінфрстуруктури ініційоване проведення наради щодо неналежного облаштування критих вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення військової варти», – йдеться в документі.

Але, як виявилося, проблема не обмежується одним випадком. У мережі без зайвих зусиль можна знайти й інші відео, зняті обуреними бійцями.

Поширена практика

Те, що перевезення бійців у жахливих умовах не поодинокий випадок, а

поширена практика, нам підтверджують і на передовій у селі Новолуганське, що біля Світлодарської дуги. Боєць батальйону «Донбас-Україна» з позивним «Мачо» розповідає, як він супроводжував техніку всього місяць тому.

У вагоні-«теплушці» умови були нелюдські. Там була дірка для туалету. Вагон не опалювався

«У вагоні-«теплушці» умови були нелюдські. Там була дірка для туалету. Вагон не опалювався, тому що буржуйка була розбита. Були нари дерев'яні, на яких лежало сіно. Сіно було сире», – згадує боєць з позивним «Мачо».



За словами бійця, йому і групі військовослужбовців батальйону «Донбас-Україна» доручили супроводжувати військову техніку підрозділу з Житомира в Новомосковськ – це невелике містечко в Дніпропетровській області. Відстань між містами понад шістсот кілометрів. Солдат обурений – відстань у «вагоні-теплушці» вони долали понад п’ять діб!

Причина –​ в застарілих нормах

Так чому ж бійці змушені проходити через такі випробування? Відповідь несподівано дають у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Старший викладач Микола Зайцев пояснює: виявляється вимоги до вагонів, у яких перевозять тих, хто супроводжує військову техніку, в Міноборони не змінювали від середини минулого століття. Ось, наприклад, як у 2017-му виглядає список устаткування, яке повинне бути в «теплушці».

Серед знімного обладнання повинні бути: дошки, піч, димова труба, кочерга, відро, ліхтар. Ліхтар – не електричний. Для нього передбачені свічки – в розрахунку 100 грамів на 9 годин горіння.

«Потрібно зробити спеціальний критий вагон. Хай їх в Україні буде штук 30, але зробити невеличке приміщення, де б могло їхати від 4 до 9 осіб у комфортних умовах», – вважає старший викладач кафедри військової підготовки фахівців спеціальної служби транспорту Микола Зайцев.

За рік у «теплушках» перевозять тисячі солдатів. Таких вагонів десятки, тому покарання одного конкретного виконавця не вирішить проблему, пояснює колишній заступник начальника управління логістики Сергій Грабський. Він 25 років пропрацював у Міноборони на посадах, пов'язаних із військовими перевезеннями.

На сьогоднішній день ми продовжуємо діяти за законами і настановами, які були прописані ще в середині сорокових років

«На сьогоднішній день ми продовжуємо діяти за законами і настановами, які були прописані ще в середині сорокових років. На жаль, нічого не помінялося з суб'єктивних і об'єктивних причин. Є першочергові завдання і завдання іншої черги. Я так підозрюю, що на даному етапі найвищим пріоритетом не є забезпечення такими вагонами», – зауважує Грабський.

Екс-заступник начальника управління логістики вважає: Міністерству оборони уже давно варто було затвердити нові сучасні правила перевезення бійців. Усе впирається у відсутність грошей і бажання створити комфортні умови. Ось і доводиться солдатам задовольнятися тим, що є.

«У мене виникає якийсь дисонанс. Зеків перевозять у плацкарті, а нас – у цій …», – обурюються військові.