Соратник Путіна Аркадій Ротенберг обходить західні санкції (розслідування)

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг, статки якого оцінюються в мільярд доларів, створив у Східній Європі мережу «емісарів» з числа колишніх керівників і топ-менеджерів своїх компаній. З їхньої допомогою він ефективно оминає санкції, введені проти нього США і Євросоюзом після анексії Криму та початку війни на сході України.

Перша частина нового розслідування такої схеми оминання санкцій опублікована в понеділок на сайті «Муніципальний сканер», який наприкінці січня розповів про нерухомість вихідців з колишнього СРСР в Карлових Варах. Услід за Карловими Варами експерти «Сканера» почали вивчати реєстри власників нерухомості в Празі і випадково знайшли будинок в історичному центрі міста, який фактично належить Дмитру Калантирському, колишньому очільнику правління одного з головних активів Ротенберга – «СМП Банку». Калантирський пішов з цієї посади і продав свої 11 відсотків акцій банку в лютому 2015 року – як вважають автори розслідування, справжньою метою залишення Калантирським посади було максимальне дистанціювання від Аркадія Ротенберга на випадок можливих нових епізодів застосування санкцій проти останнього. Але зв'язок Калантирського і Ротенберга, йдеться в розслідуванні, як і раніше простежується через низку кіпрських офшорних компаній.

Аркадій Ротенберг потрапив під американські санкції 20 березня 2014 року, через 3 тижні після початку перших захоплень озброєними сепаратистами державних установ в Донецькій і Луганській областях України. Фігурантом європейського списку санкцій бізнесмен, який у 12-річному віці займався в одній секції самбо і дзюдо з Володимиром Путіним і своїм братом Борисом, став 30 липня того ж року, невдовзі після того, як над Донецьком був збитий малайзійський «Боїнг». Через санкції, зокрема, було заарештовано майно Аркадія Ротенберга в Італії (готель, квартира і 4 вілли). Загальна сума арештованих активів оцінювалася Reuters в 30 мільйонів євро. Окрім цього, під санкції потрапив і «СМП Банк». Зараз Аркадій Ротенберг найчастіше згадується в зв'язку з проектами всередині Росії – його син Ігор Ротенберг володіє компанією, яка збирає гроші з далекобійників за допомогою системи «Платон», а компанія Ротенберга-старшого «Стройгазмонтаж» будує міст до анексованого Росією українського Криму.

Дмитро Калантирський працював в «СМП Банку» з 2002 року. Кіпрськими офшорами Аркадія Ротенберга, стверджується в розслідуванні «Муніципального сканера», він почав керувати вже через кілька років після приходу в банк. Так, у 2003-2004 роках Калантирському належала офшорна компанія, яка пізніше фігурувала в розслідуванні РБК про «горілчані активи» Ротенберга, зокрема горілку «Путінка».

Після введення санкцій Аркадій Ротенберг почав робити активні дії щодо захисту своїх активів в різних країнах світу, зокрема, продаючи частки в своїх підприємствах бізнес-партнерам і своїм синам. Майже аналогічно вчинили багато бізнесменів з найближчого кола Путіна, які потрапили під санкції.

Дмитро Калантирський ідеально підійшов на роль хранителя і розпорядника коштів Аркадія Ротенберга: через кілька місяців після початку дії санкцій його офшор Kartamon Technologies Ltd. придбав 2 чотиризіркових готелі на австрійському гірському перевалі Нассфельд. Як стверджують автори розслідування, насправді готелі були куплені в рамках розширення бізнес-імперії братів Аркадія і Бориса Ротенбергів. У вересні після арешту італійського майна Аркадія Ротенберга, пише «Муніципальний сканер», Калантирський пішов з посади голови правління «СМП Банку», щоб не ставити під загрозу австрійські готелі та інші покупки, зроблені його офшорами в інтересах тепер уже колишнього начальника. Зараз Калантирський, ймовірно, живе в тому самому будинку в Празі, на дверях якого є навіть дзвінок з його ім'ям.

Як розповів Радіо Свобода один із авторів розслідування «Муніципального сканера» Михайло Маглов, Дмитро Калантирський – не єдиний «емісар Ротенберга» в Європі, покликаний захищати вже наявні активи бізнесмена від санкцій і купувати, оминаючи їх, нові. Через деякий час активісти «Сканера» мають намір опублікувати відомості і про інших бізнес-партнерів Аркадія Ротенберга в Європі:

Аркадій Ротенберг, щоб обходити санкції, придумав схему. Ця схема полягає в наступному: відправити своїх людей, які працювали з ним багато років, в західні країни, зокрема, для того, щоб вони реєстрували компанії і купували активи

– Ми прийшли до висновку, що Аркадій Ротенберг, щоб обходити санкції, придумав схему. Ця схема полягає в наступному: відправити своїх людей, які працювали з ним багато років, в західні країни, зокрема, для того, щоб вони реєстрували компанії і купували активи. У випадку з Дмитром Калантирським, який, як ми бачимо, влаштувався в Чехії, ми знайшли дві його компанії, які зареєстровані ним разом з його мамою. На одну з них він придбав квартиру і садибу. Цілком можливо, це дійсно його активи. Але далі ми бачимо, що через його ж кіпрський офшор були придбані два готелі в Австрії. Причому це сталося ще до того, як він продав свої 11 відсотків акцій «СМП Банку» і покинув посаду голови його правління. Якщо подивитися на цю схему за термінами, зокрема, на те, коли Ротенберг перереєстрував підконтрольні йому кіпрські офшори, то видно – основна кількість дій відбувалася в грудні 2014 року, приблизно через півроку після санкцій, після того, як багато операцій бізнес-активів Ротенберга були заблоковані. Він не міг здійснювати угоди. Крім того, була арештована нерухомість, яка була записана на його кіпрські офшори в Італії.

– Хто такий Дмитро Калантирський?

– Цей чоловік прийшов працювати до Ротенберга на початку 2000-х. Він на цій досить високій посаді пропрацював понад 10 років. Потім він досить несподівано залишає свою посаду голови правління, продає Ротенбергу свої 11 відсотків акцій «СМП Банку» і їде до Чехії, де відкриває компанії, юридичні особи і, зокрема, купує через свій кіпрський офшор два готелі в Австрії. Ми вважаємо, що ці два готелі – насправді нові активи Ротенберга, які він, будучи під санкціями, не міг придбати на свої кіпрські компанії або на своє ім'я.

– Чи фігурувало ім'я Дмитра Калантирського в якихось інших антикорупційних розслідуваннях, наприклад, в «панамських паперах»? Це такий «ротенбергівський Ролдугін»?

Калантирський – це безпосередній топ-менеджер Ротенберга з давнього часу

– Ні, Ролдугін – це номінальна людина. У нього є певна робота. Він не пов'язаний з фінансами. Ролдугін – це «номінальник». Але Калантирський – це безпосередній топ-менеджер Ротенберга з давнього часу. Він особливо не світився в розслідуваннях, але фігурує в розслідуванні РБК, коли розслідувався зв'язок Ротенберга з горілчаними заводами і з брендом «Путінка». Калантирський був засновником одного з кіпрських офшорів, який пізніше потрапив до рук якраз бізнес-партнера Ролдугіна. А потім і зовсім пішов в далекі офшорні зони.

– Розкажіть докладніше, як саме працює схема з переписуванням своїх активів на давніх бізнес-партнерів? І чи дозволяє вона повною мірою обходити санкції?

Після того, як були введені санкції, чинний топ-менеджмент, тобто люди, з якими він працював понад 10 років, кому він довіряє цілковито, були «штучно відсунуті» від самого Ротенберга і від «СМП Банку»

– Варто почати з того, що взагалі використання «номінальників» для Ротенберга – це звичайна практика. Якщо подивитися його російську бізнес-структуру, то частина активів, як правило, не пов'язаних з нафтогазовим бізнесом, записана на номінальних власників. Як правило, це юридична компанія, яка супроводжує діяльність «СМП Банку», або це топ-менеджмент «СМП Банку». Схема досить проста. Після того, як були введені санкції, чинний топ-менеджмент, тобто люди, з якими він працював понад 10 років, кому він довіряє цілковито, були «штучно відсунуті» від самого Ротенберга і від «СМП Банку». Спочатку заступник Дмитра Калантирського на прізвище Поспєлов через місяць після санкцій залишає свою посаду. Потім, через півроку, вже продає акції сам Дмитро Калантирський, після чого теж залишає свою посаду. Це люди, яким він довіряв багато років, які багато років з ним працювали. Але тепер вони формально не стосуються ні Ротенберга, ні «СМП Банку».

Далі вони їдуть в країни Заходу, і вже тут здійснюють дії з певними активами Ротенберга

Далі вони їдуть в країни Заходу, і вже тут здійснюють дії з певними активами Ротенберга – це і купівля нових активів, і дії з досить старими активами Ротенберга, які просто виводяться з-під одних, «небезпечних» юридичних, осіб до інших, які вже точно ніяк які пов'язані ні з «СМП Банком», ні з самим Ротенбергом.

– Чи відомо Вам про ще якихось «емісарів Ротенберга», крім Дмитра Калантирського?

– Так, відомо. Знайдений нами матеріал досить великий. Ми вирішили його розбити на кілька частин. В одній з наступних з'являться приблизно такі ж особи, як Дмитро Калантирський, які вчиняють такі ж дії.

– Можете назвати країни, в яких вони діють?

– Мова про країни Східної Європи.

– На які ще запитання варто відповісти в продовженні цього розслідування? Що Вам не вдалося поки дізнатися?

Ще одне запитання, на яке навряд чи вдасться відповісти, хоча, напевно, західним політикам варто було б це зробити. Чому, включаючи до цих санкційних списків Ротенберга, «СМП Банк», вони не включили до нього топ-менеджмент цього банку?

– Нам поки незрозуміло, чи окреслили ми все коло цих осіб, яких Ротенберг відправив на Захід? Ми знайшли кілька людей, але ми поки не розуміємо, чи остаточний це список. Відповідно, незрозуміло, чи всі знову придбані ним активи були нами враховані. Ще одне запитання, на яке навряд чи вдасться відповісти, хоча, напевно, західним політикам варто було б це зробити. Чи дійсно ефективні санкції? Чому, включаючи до цих санкційних списків Ротенберга, «СМП Банк», вони не включили до нього топ-менеджмент цього банку? Чому найближчі родичі, які живуть в країнах Заходу, на яких, як ми знаємо, оточення Путіна теж любить записувати свої активи, не потрапляє до санкційних списків, хоча фактично ці люди є номінальними власниками? Адже ми знаємо, що увесь бізнес-успіх сім'ї Ротенбергів пов'язаний виключно з другом Путіна Аркадієм, з яким вони разом ходили займатися самбо і дзюдо.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода