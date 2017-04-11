Литовський журналіст написав книжку «Земля Кіборгів» – про війну в Україні

Вільнюс-Варшава – Протягом трьох місяців книжку Довидаса Панцероваса «Земля Кіборгів» вже втретє видали в Литві. Видання розкуповують щойно воно з’явлється на полицях книгарень. Для невеликої країни це нечуваний успіх. Книжка розповідає про війну на сході України очима молодого литовця. Чому тема драматичних подій на Донбасі зацікавила литовського журналіста і що він хоче сказати своєю дебютною, але вже успішною книжкою Литві і світові? Радіо Свобода поспілкувалося з Довидасом Панцеровасом.

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У Київ я приїхав у кросівках і з парою джинсів. Виявилося, що ми потрапили у вир справжньої революції, до якої ми не були готові ані фізично, ані морально

​Довидас Панцеровас, як і більшість його земляків, з цікавістю стежив за розвитком ситуації в Україні на межі 2013-2014 років. У січні 2014-го цей литовський журналіст-розслідувач разом із колегою-фотографом Відмантасом Балкунасом вирушив до Києва, щоб висвітлювати революцію на Майдані. Панцеровас згадує: «Раніше я робив репортажі з війни в Афганістані, та в Україні все було інакшим. У нас не було ані бронежилетів, ані шоломів. У Київ я приїхав у кросівках і з парою джинсів. Виявилося, що ми потрапили у вир справжньої революції, до якої ми не були готові ані фізично, ані морально».

Литовський репортер каже, що на Майдані так захопився боротьбою українського народу за свободу, що після короткої перерви знову повернувся до Києва, а невдовзі опинився на Донбасі, де саме розпочиналися бойові дії. «Я поїхав у Піски, що неподалік донецького аеропорту, а відтак у Мар’їнку. Моє особисте та професійне життя почало обертатися навколо війни в Україні. Хоча в Литві я займаюся журналістськими розслідуваннями, на той час мене цікавила тільки війна. Згодом, я зрозумів, що це не може продовжуватися вічно, тому я вирішив написати книжку, щоб перегорнути цю сторінку свого життя. У результаті народилася «Земля Кіборгів».

Я намагався викласти свою історію, наче роман. Я вирішив щиро розповісти про свої почуття, нічого не приховуючи. Це не тільки подорож Україною, але й мандрівка вглибину себе

У своїй дебютній книжці 30-річний Панцеровас розповідає про події очевидцем яких був на Майдані та на сході України. Він наголошує, що «Земля Кіборгів» – це не зовсім публіцистика. «Я намагався викласти свою історію, наче роман. Я вирішив щиро розповісти про свої почуття, нічого не приховуючи. Це не тільки подорож Україною, але й мандрівка вглибину себе».

«Війна в Україні – це війна нашого покоління»

Найбільше мене вразило усвідомлення того, що ця війна реальна і що людство протягом сторіч воєн зовсім не змінилося

Панцеровас каже, що пережите в Україні допомогло йому усвідомити, які процеси відбуваються в сучасному світі. Він розмірковує: «Переважна більшість моїх ровесників у Європі навіть уявити собі не можуть, що таке війна. Для них війна – це щось таке, що існує в підручниках історії. Це ніби щось несправжнє. Моє покоління не бачило війни у В’єтнамі, в Афганістані, Косові, Чечні, ми тільки трохи пам’ятаємо про події в Грузії. І ось у 2014 році розпочалася війна нашого покоління. У Європі, неподалік від нас. Найбільше мене вразило усвідомлення того, що ця війна реальна і що людство протягом сторіч воєн зовсім не змінилося».

У кожній країні є люди, громади, які почувають себе ізольованими, знедоленими. І це нормально. Та ми не можемо залишати їх наодинці зі своїми проблемами, бо вони легко піддаються пропаганді і стають, так би мовити, знаряддям війни

Автора «Землі Кіборгів» часто запитують, які висновки Литва та інші країни повинна зробити з подій в Україні. Панцеровас розмірковує: «Головне, що ми всі повинні засвоїти – це те, що соціальне відчуження може стати смертоносною зброєю і навіть причиною війни. У кожній країні є люди, громади, які почувають себе ізольованими, знедоленими. І це нормально. Та ми не можемо залишати їх наодинці зі своїми проблемами, бо вони легко піддаються пропаганді і стають, так би мовити, знаряддям війни».

На думку, литовського журналіста, війна на сході України – це урок для всього західного світу. За його словами, відцентрові тенденції в ЄС, посилення радикальних рухів – це вияв настроїв тих європейців, які не почувають себе у безпеці. «Це тривожний сигнал, адже такі люди можуть можуть стати знаряддям у руках тих сил, які хочуть спричинити дестабілізацію Європи», – розмірковує Панцеровас.

Гроші від продажу книжки передають батальйону, який базується біля литовсько-російського кордону

Автор «Землі Кіборгів» не приховує свого задоволення тим як книжку зустріли литовські читачі. Протягом неповних трьох місців видавець мусив двічі друкувати додатковий тираж. Загалом у тримільйонній країні вже продали кілька тисяч примірників книжки Панцероваса. Для невеликого литовського книжкового ринку така ситуація нетипова. «Я думаю, що це успіх. До мене щодня пишуть читачі, більшість із них це молоді люди, які стежили за подіями в Україні й читали мої репортажі», – розповідає Панцеровас.

Я намагався писати таким чином, щоб читачі співпереживали разом зі мною, аби вони пережили мої сильні емоції – страх, паніку. Як сказав один із літературних критиків, «Земля Кіборгів» – це дуже прониклива історія, яка нагадує якісний тріллер

Багатьох читачів «Землі Кіборгів» дивує відвертість із якою молодий автор описує свій емоційний стан на війні. «Я намагався писати таким чином, щоб читачі співпереживали разом зі мною, аби вони пережили мої сильні емоції – страх, паніку. Як сказав один із літературних критиків, «Земля Кіборгів» – це дуже прониклива історія, яка нагадує якісний тріллер».



Литовський журналіст хотів би, аби його книжку прочитали в інших країнах. «Це не воєнна історія, це розповідь про те, як відчуває війну звичайний хлопець, який раптом опинився на війні», – підсумовує Давидос Панцеровас.Увесь прибуток від продажу своє книжки Панцеровас призначив на потреби литовської армії, передусім на батальйон Kęstučio, який базується неподалік литовсько-російського кордону. Тож литовські читачі охоче купують «Землю Кіборгів», адже їхні гроші потраплять до війська, яке стереже спокій країни.