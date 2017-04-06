(Друкуємо мовою оригіналу)

Список книг, запрещенных к ввозу в Украину, определил Государственный комитет телевидения и радиовещания. Это 74 книги, в основном изданные в России. В большинстве из них рассказывается о событиях в Украине времен Евромайдана, а также связанных с российской агрессией на Донбассе и аннексией Крыма. Все эти события в изданиях описаны в пророссийском свете, говорят эксперты. Также правительство приняло постановление о выдаче разрешения на ввоз книг из России. Эксперты сходятся во мнении, что информационный контент, в том числе и литература, занимают одну из ключевых позиций в гибридной войне против Украины. Книготорговцы опасаются, что теперь возникнут проблемы с ввозом любой литературы из России.

«Как натравить Украину на Россию», «Новороссия», восставшая из пепла», «Истоки самостийного нацизма» – вот лишь несколько названий из 74 книг, которые запрещены к ввозу в Украину. Этот список составил Госкомитет телевидения и радиовещания, копия письма от Госкомтелерадио, подписанного замглавы ведомства Богданом Черваком, к Государственной фискальной службе обнародован на сайте телеканала «112 Украина».

Книги – только часть информационного антиукраинского продукта, который Россия поставила на поток, считает первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар: «Используются специальные технологии, которые приводят к изменению сознания, ведут к необратимым последствиям. На практике это выглядит так: когда вы общаетесь со знакомыми или родными, которые живут в России, то общаться по поводу Украины с ними невозможно. Они уверены, что у нас – «нацисты», «каратели», «терроризм процветает».

Еще в конце прошлого года был подписан закон, запрещающий ввоз книг антиукраинского содержания. Однако там не указали критерии, по которым должен был производиться отсев запретных изданий. А 5 апреля 2017 года Госкомитет телевидения и радиовещания сообщил, что правительство Украины приняло постановление, которым утвержден порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции из России.

Книготорговцы ждали этого документа, поскольку с начала 2017 года в Украину не было легально ввезено ни одной книги из России, однако до сих пор остается много неясностей, рассказывает директор одного из интернет-магазинов Олег Погребной.

«Мы не можем привезти новинки, а рынок контрабанды процветает. Все новинки лежат на рынках, на «Петровке» (книжный рынок в Киеве – ред.). А официальный импортер не может завозить. Конечно, усложнилась процедура проверки. Окончательно прокомментировать я смогу, когда буду в руках держать постановление. Неизвестно, придется ли проверять все книги, поскольку я думал, что проверять не нужно то, что до 2017 года было завезено», – говорит Погребной.

В России давно осознали, что пропаганда – это одна из основных составляющих гибридной войны, считает украинский писатель Алексей Чупа. Русское чтиво люди покупают на черном рынке, даже не задумываясь о том, что во многих книгах спрятан антиукраинский подтекст, говорит Алексей.

«Пропаганде можно противопоставить только контрпропаганду. В Украине контрпропаганда состоит из двух потоков. Один – государственный, который работает очень вяло, и второй – гражданский, добровольческий, который работает в меру своих физических и финансовых возможностей. Это то же самое оружие, и оно более эффективное, поскольку там, где стоит военная техника, там можно провести границу, а там, где работает телевидение, радио, издают книги, то там границу не проведешь», – настаивает писатель.

В Украину нельзя ввозить литературу, которая пропагандирует войну, терроризм, коммунистический, нацистский и тоталитарный режимы, разжигает различного рода вражду и пропагандирует государство-агрессора, использует шаржи на украинскую символику. Однако в частном порядке количеством до 10 экземпляров такие книги завозить можно.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)