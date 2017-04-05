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Известный российский актер и режиссер многих фильмов, в том числе «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов пожертвовал группировке «ДНР», которая в Украине признана террористической, один миллион рублей. Такой пост выложил на своей странице в фейсбуке «политруководитель» группировки «ДНР» Захар Прилепин. Российский писатель Прилепин в последнее время занимается пропагандой идей «российского выбора» и пророссийских идей на оккупированной части Донбасса. По его словам, во время съемок интервью с Владимиром Меньшовым в программе «Чай с Захаром» режиссер передал конверт, в котором оказался один миллион рублей. Меньшов якобы сказал, что это «в помощь Донбассу». Подтверждения этого факта со стороны Меньшова пока нет. В спецслужбе Украины заявили, что проверяют этот факт.

Захар Прилепин – бывший российский ОМОНовец, писатель, который примкнул к сепаратистам и даже получил должность «политрука» одного из батальонов боевиков. Он известен пророссийской пропагандой на Донбассе и съемками агитпроекта «Чай с Захаром». Он опубликовал пост о том, что пригласил на интервью в свою программу Владимира Меньшова – российского режиссера картины «Москва слезам не верит». Меньшов якобы привез наличными «в пакете миллион рублей» и сказал, что это «для Донбасса». По словам Прилепина, эти деньги пошли «на лекарства и медоборудование».

Он выложил видео, на котором врач Донецкой областной травматологии держит в руках две лампы и благодарит за них в первую очередь Прилепина, а уже потом Меньшова: «Огромное спасибо Захару Прилепину, спасибо Владимиру Меньшову за то, что купили такие замечательные лампы, которые пойдут в операционную».

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что по данному эпизоду уже идет оперативная проверка.

Если эти деньги были направлены на финансирование террористических организаций, то это повод для возбуждения уголовного дела

«Если эти деньги были направлены на финансирование террористических организаций, то это повод не только для запрета въезда, но и для возбуждения уголовного дела. Но если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка – это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос. Тем более пропагандист мог написать одно, а на самом деле было все по-другому».

Прилепин выложил свое фото со Станиславом Говорухиным и Владимиром Меньшовым. Они, по словам писателя, в его ближайших программах должны будут высказывать свою лояльность к боевикам группировки «ДНР».

Владимир Меньшов является председателем общественного совета по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы России. Станислав Говорухин возглавлял предвыборный штаб Путина, а сейчас сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта». Эти люди перестали быть деятелями культуры, а стали частью кремлевской идеологии, считает литературный критик Юрий Володарский.

В таких делах замешаны «государевы люди» – те люди, которые вынуждены демонстрировать свою лояльность к власти, потому что находятся на каких-то постах

«ДНР» поддерживают какие-то мастодонты вроде Говорухина или Меньшова. Здесь репутация Украины никак не страдает от того, что Прилепин жмет руку Меньшову. Обычно в таких делах замешаны «государевы люди» – те люди, которые вынуждены демонстрировать свою лояльность к власти, потому что находятся на каких-то постах», – говорит Володарский.

Захар Прилепин уже является персоной нон-грата в Украине. Свои программы он снимает в России, однако часто бывает на неподконтрольной части Донбасса. Если он возьмет с собой кого-либо из своих гостей, который пересечет неподконтрольный Украине участок украино-российской границы, то этого будет достаточно, чтобы и им запретить въезд. Более тридцати известных россиян уже получили запрет на въезд, рассказывает спикер погранслужбы Украины Олег Слободян.

Последний случай – это Елена Воробей, артистка, пародистка, которая в свое время ездила в оккупированный Крым, а в это воскресенье пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию, говорит Слободян: «Мы ее не пропустили на территорию Украины и запретили въезд сроком на 3 года».

В СБУ уже возбуждено уголовное дело против гражданина России Евгения Прилепина, взявшего псевдоним «Захар».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)