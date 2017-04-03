Експерименти угруповань «ЛНР» та «ДНР» над школярами окупованої частини Донбасу

«Допоможи саперові Дімі обійти всі ворожі міни, всі перепони подолати і в гості до бабусі встигнути» – це гра-лабіринт в стилі «мілітарі» з дитячого журналу «Ввічливі чоловічки», виданого в окупованому Луганську. Екземпляр вже колекційний, бо всього вийшло два номери. Але ідеї, викладені тут, квітнуть і дають плоди. З першого класу в Луганську вчать історію виникнення угруповання «ЛНР», яке в Україні визнане терористичним, а в п’ятому – можуть і автомат в руки взяти. Про недитячі експерименти над школярами окупованої частини Донбасу – ексклюзивне дослідження «Донбас.Реалії».



«Терра інкогніто» – з латинської «чиста земля». Так дитячий мозок характеризують психологи: дитина не може самостійно аналізувати інформацію. В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» цим вміло користуються, починаючи з дитсадка.

Сюжет на місцевому пропагандиському телебаченні: росіяни привезли дітям розвиваючі іграшки. Однак, що це за іграшки? На машинках – маркування російської армії.

На знак вдячності діти співають пісеньку, як навчили вихователі. Мелодія ніби проста, а ось слова: «Ех, лівою, лівою! В армії служити!».

Це використання примітивних емоцій

«Якщо є ворог – якийсь чорт рогатий, який носиться з вилами і хоче тебе заколоти, то треба об’єднатися, згуртуватися і воювати з цим ворогом. Це використання примітивних емоцій, дуже простих», – пояснює дитячий психолог Олег Чабан.

А ще угруповання випускають «дитячу літературу». Приміром, журнал для найменших має назву «Ввічливі чоловічки». Було надруковано лише кілька випусків, але й цього достатньо, щоб зрозуміти: з якою метою його видають.

Ви бачите Порошенка у вигляді свині. Таким чином формується розуміння: хто поганий в цій ситуації

«Ви бачите Порошенка у вигляді свині, Яценюка – у вигляді кролика і Туричнова в образі якогось напів-вампіра чи напів-дракона. Таким чином формується розуміння: хто поганий в цій ситуації. Тут розповідають погано чомусь про таку рослину, як «укроп». Виявляється, що це дуже зла рослина. Ну і хороші хлопчики, які борються», – аналізує зміст журналу політтехнолог Денис Богуш.

Грамотні політтехнології – для найменших. Одна з історій дитячого журналу про те, як «різносеки» крали чорне золото за наказом злого «свина», а всю долину засадили «злим укропом». Але дівчинка-Пісенька з друзями Правдіком і Луганчиком разом з «ввічливими чоловічками» перетворили долину в котел і зварили злий «укроп».

Якщо їх правильно готувати, з них можна зробити і терористів

«Якщо їх правильно готувати, з них можна зробити і терористів, як «Ісламська держава», наприклад. Так само ми бачимо тих дітей зараз так виховують, а потім їх вчитимуть, як підірвати міст або як вбити «укропа». Відповідно, ми будемо бачити це в реальних ситуаціях і з цими людьми буде складно», – розповідає Денис Богуш.

Бойовики у підручниках і стрільби замість канікул

Обробка незміцнілої психіки – справа комплексна. Тема «мілітарі» активно насаджується і після дитсадка. У школах, з першого по одинадцятий клас, запровадили «уроки громадянськості».

«Прапор «ДНР» включає в себе три кольори, зверху чорний – символізує землю «Новоросії» і вугілля Донбасу. Синій символізує дух народу і воду Азовського моря. Червоний символізує кров, пролиту за свободу народу», – відповідає на одному із занять учениця.

На звичайних уроках теж не обходиться без пропаганди. Для цього навіть надрукували спеціальні книжки, де ледь не на кожній сторінці зображені портрети бойовиків.

Для школярів старшого віку у школах запровадили факультативи – практичні заняття з розбирання та збирання зброї. В угрупованнях навіть не приховують, з якою метою влаштовують подібні навчання.

«Хтось стане інженером, хтось медиком, а хтось вибере професію «військових», тих «військових», які в майбутньому будуть захищати «нашу молоду республіку», – наголосив «депутат» угруповання «ДНР» Анатолій Коваль.

І вони йдуть... На літніх канікулах підлітки відправляються на лінію розмежування. І там беруть до рук вже не іграшкову, а справжню зброю.

Зараз канікули, тому я б грав із друзями в футбол, але з батьком прийшли добровольцями

«Ну я ж школяр, у мене зараз канікули, тому я б грав із друзями в футбол, але з батьком прийшли добровольцями», – розповідає школяр.

Пропагандистські книжки, ігри зі зброєю, куди не поглянь – військова тематика. Навіть на пісенних конкурсах. Дітей різного віку налаштовують на загальну хвилю.

Таким чином спрямовується їх вектор, вони будуть воювати і вбивати людей

«Фактично таким чином спрямовується їхній вектор вже в бік того, що вони будуть воювати, захищати і вбивати людей, ось це мені здається дуже погано», – каже Богуш.

Надламана психіка і скалічені долі. Але не все втрачено

Над дівчинкою Богданою опікувався цілий батальйон бойовиків «Привид». Їй навіть позивний придумали – «Доча».

«Я хочу прочитати цей вірш, який я склала для Мозгового: «Горить Донбас, в сльозах Донбас, палають наші степи. Йде нацист, повзе орда, змітаючи все живе», – це її виступ під час одного з місцевих заходів.

Вірші нібито власного авторства, за нього вона отримала дві «медалі». Після цього десятирічна дівчинка стала символом «Нової Луганщини». Є навіть плакати, на яких вона позує разом з бойовиком Мозговим, нині вбитим.

Також є відео, де вони танцюють разом. Його показували всі російські і «ЛДНРівські» канали. Її вірші про «фашистів» – множаться і тиражуються.

У 2016 році вона «офіційно» наймолодший бойовик батальйону «Привид»: носить їм каву та чай, і навіть бере в руки зброю.

– Богдано, «нацистів» всіх переб’єш?

– Так.

– Молодець, зараз ми вам покажемо, як це робить наша дитина.

– Я боюся.

– Не бійся, там – «нацисти». Стріляй, убий їх всіх! – наказує дитині бойовик.

Якихось кілька хвилин – і вона вже зовсім не боїться смертельної зброї.

Ще три рази і все, і «нацистів» всіх повбиваю

– Ще будеш?

– Ще три рази і все, і «нацистів» всіх повбиваю.

– Богдано, ну як?

– Клас!

Але тепер Богдана – персона нон грата на російському і «ЛДНРрівському» телебаченні. Волонтер з Росії з’ясувала – вірші писала не дівчинка, а її бабуся. Подвійний удар по психіці дитини.

Богдана сама зізналася, що бабуся її змушувала це все робити

«Мені Богдана сама зізналася, що бабуся її змушувала це все робити, я попросила «медалі» не вдягати, вірші більше не читати, ніде інтерв’ю не давати», – пише волонтер бойовиків.

«Ну забрали ви у дитини медалі. Мало вам ваших, повісьте ще медалі Богдани», – емоційно реагує бабуся дівчинки.

В «ЛНР» та «ДНР» є у кого вчитися. Ці технології вже давно відпрацьовані в сусідній державі – Росії. Ось які вірші декламують в Кремлі вихованці Центру естетики і краси Москви: «А я, будь хоч дідом похилих років, реально, по життю, по суті, німецький би вивчив тільки за те, що ним розмовляв Путін».

Пропагандистська поезія доповнюється схожим репертуаром в російських школах: «Володомр Путін – молодець, політик, лідер і борець».

Російський публіцист Лев Рубінштейн, в списку неугодних в Росії, давно не боїться говорити відкрито. Він прекрасно пам’ятає, як за часів СРСР його змушували вчити марксизм з ленінізмом і любити вождя світового пролетаріату. Сподівається, для дітей Росії і угруповань «ЛНР» та «ДНР, попри пропаганду, ще не все втрачено.

Вони в якийсь момент зів’януть від фальші і почнуть розуміти, що все навпаки

«Вони в якийсь момент зів’януть від фальші і в якийсь момент почнуть розуміти, що все навпаки. Це хороша терапія, ось так ось замучити людей», – каже Рубінштейн.

Поки ж чинити опір нав’язаній ідеології діти не можуть, тому що дорослі не залишили їм вибору.