Радіо Свобода Daily: Тіллерсон прилетів до Путіна

Доброго ранку!

Як Тіллерсона в Москві зустрічали

Або налагодження відносин із Вашингтоном, або підтримка президента Сирії Башара Асада – з таким ультиматумом приїхав до Москви державний секретар США Рекс Тіллерсон. (Це перший його візит до Росії як очільника американського дипломатичного відомства). Президент Росії Володимир Путін у день візиту сказав ЗМІ, що відносини між Росією та США за нової адміністрації «деградували».

Перед приїздом до Москви Рекс Тіллерсон поговорив по телефону з президентом України Петром Порошенком. Опісля українська сторона наголосила, що державний секретар США запевнив Київ у неможливості пакетних домовленостей між Росією та США щодо України і Сирії. А вже в день зустрічі Держсекретар США назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин з Росією.

Детальніше про результати поїздки Тіллерсона в Москву можна прочитати тут.

Далі коротко про те, що:

Суд зобов’язав Київраду скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю з 23:00 до 10:00

Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці

НБУ заявив про отримання документів щодо продажу української «дочки» «Сбербанку»

А російський опозиціонер Олексій Навальний скликає нові протести в Росії на 12 червня.

Скандальне інтерв’ю Дорна

А тепер розповідь про тонку межу між політикою та музикою. Співак Іван Дорн усіх здивував і багатьох розчарував. За три роки, що минули після Революції гідності йому вдавалось балансувати між Києвом та Москвою. Дорн зберіг концерти в Росії, ходив на ефіри до одіозних російських ведучих, фотографувався з російськими співаками, які публічно говорили, що «Україна – не держава». А разом із тим, на пісенному конкурсі «Нова хвиля-2014» виступав із україномовною піснею та у футболці з тризубом, і, як писав раніше волонтер та шоумен Сергій Притула, давав гроші на АТО. А тепер в інтерв’ю російському журналісту Іван Дорн розповів про свої погляди: між Україною та Росією – «сварка»; футболку з гербом вдягав, щоб «ніхто не смердів»; гроші давав для жителів Маріуполя після обстрілу міста, а не на потреб фронту.

10 тисяч пасок на передову

Військовослужбовцям та цивільним на Донбас відправили 10 тисяч пасок. Перед відправкою на фронт пасхальне частування освятили в Свято-Михайлівському монастирі. Крім військовослужбовців паски отримають малозабезпечені жителі Донецької та Луганської областей, а також вихованці дитячих установ Донбасу. Ось фотогалерея.

Робіть приємне безкорисливо!

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