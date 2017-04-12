Співаку Дорну радять поїхати на кладовище, де ховають вояків з Донбасу, щоб визначитися: «сварка» чи війна

Співак Іван Дорн усіх здивував і багатьох розчарував. За три роки, що минули після Революції гідності йому вдавалось балансувати між Києвом та Москвою. Дорн зберіг концерти в Росії, ходив на ефіри до одіозних російських ведучих, фотографувався з російськими співаками, які публічно говорили, що «Україна – не держава». А разом із тим, на пісенному конкурсі «Нова хвиля-2014» виступав із україномовною піснею та у футболці з тризубом, і, як писав раніше волонтер та шоумен Сергій Притула, давав гроші на АТО. А тепер в інтерв’ю російському журналісту Іван Дорн розповів про свої погляди: між Україною та Росією – «сварка»; футболку з гербом вдягав, щоб «ніхто не смердів»; гроші давав для жителів Маріуполя після обстрілу міста, а не на потреби фронту.

Між українцями і росіянами «немає нічого, крім дружби»: відбулась «сварка», але країни скоро помиряться. Так окреслив свою позицію щодо війни, яка забрала життя тисяч людей, а сотні тисяч змусила залишити домівки, український співак, у минулому – тренер шоу «Голос країни» Іван Дорн. Він завжди уникав розмов на тему політики, тож це інтерв’ю викликало шалений резонанс в українському сегменті інтернету.

Нарізка із фраз інтерв’ю Івана Дорна

Відповідаючи на запитання блогера Юрія Дудя про свій виступ у Юрмалі на «Новій хвилі-2014», коли Дорн співав пісню Кузьми Скрябіна «Танець пінгвіна» у футболці з українським гербом, Іван сказав: «Цей виступ називається «не потрапити в халепу». Я подумав, що треба поїхати з українською піснею, щоб нести культуру. Подумав, треба вийти з тризубом, щоб на тему костюма ніхто не смердів».

Дорн про гроші, які він жертвував не на АТО: «Якось незручно вийшло»

Щодо грошей на АТО, виявилось, усе теж неоднозначно. У січні 2015 року волонтер та шоумен Сергій Притула заступився за Дорна, якого закликали бойкотувати через виступ в одному з московських клубів у новорічну ніч. Тоді телеведучий написав у себе на Фейсбуці, що восени 2014 року Іван передав йому кругленьку суму у валюті, за яку Притула купив «джип для хлопців у АТО, оптику, шоломи».

«Робилося все тихо, тому що розклад, коли людина заробляє там, а допомагає тут, всіх задовольняв. Всіх, крім «ура-патріотів»! Які дружніми лавами почали утискати Івана в соцмережах, мовляв, не патріот», – написав тоді Притула, – «Однак, чого-чого, а відсутності патріотизму за ним не помічалося».

Та у квітневому інтерв’ю Дорн заявив, що все було зовсім інакше. Мовляв, гроші давав лише постраждалим від обстрілу Маріуполя, а на потреби фронту ніколи не жертвував.

«Тоді волонтери роздавали гроші на це. Але один із волонтерів, хто писав цей пост, вирішив розпорядитись цими грішми по-іншому, і привселюдно мені подякував за це», – говорить Дорн в інтерв’ю.

Повне годинне інтерв’ю Івана Дорна

Після того, каже Дорн, він говорив Притулі, що «треба щось із цим робити», тому що «якось незручно вийшло».

Притула написав у відповідь у Фейсбуці:

Дорн живе музикою і не хоче думати про війну – «Фагот» із ТНМК

Іван Дорн – людина, яка хоче жити музикою і не хоче думати про війну. Але коли така ситуація в країні – слід називати речі своїми іменами, говорить фронтмен гурту ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта.

«Хоча я його дуже люблю, і як музиканта поважаю, і він мій друг. І я розумію, що будь-які ринки для музиканта важливі, але треба називати речі своїми іменами. Єдина його помилка – що він у цьому інтерв’ю намагався говорити з точки зору росіянина. Тому що для росіян війни немає, війна існує виключно для українців», – говорить Олег Михайлюта в коментарі Радіо Свобода.

Соломія Вітвіцька – телеведуча каналу «1+1»

«Фагот» розповідає, що переглянув повну годинну версію відео і 3-хвилинну нарізку, тож «розуміє, що Іван мав на увазі і що люди бачать у тому»:

«Я розумію, чому він саме так формулює: тому що хоче, щоб його музику слухало якомога більше людей. Така ступінь зараз у Росії накрутки і пропаганди, що люди не розрізняють правди від брехні. І якщо людина іноді просто заявляє, що вона – українець, може зразу отримати масу негативу, тому що вони на це заточені», – говорить Олег Михайлюта.

Іван Дорн також це розуміє, говорить музикант. Тому він і намагається формулювати так, щоби «пройти між крапельками», а іноді, коли війна – це не вдається, додає Михайлюта. В Україні теж є поляризація суспільства, водночас для частини українців також немає війни – вони не думають про те, що «одна культура кілька сотень років намагається знищити іншу», продовжує він.

Зрештою, говорить Олег Михайлюта, Іван Дорн – «адекватний і нормальний, проте може щось недоформулювати»:

«Війну треба називати війною, а не сваркою, я йому це теж скажу при зустрічі. Але, мені здається, це його єдина помилка», – резюмує музикант.

Неприпустимо так говорити про війну – Нищук

Неприпустимо говорити про війну як про «суперечку», коли на сході України «гинуть десятки тисяч кращих синів», прокоментував міністр культури Євген Нищук. За його словами, «допомагати або не допомагати українській армії» –особиста справа Дорна.

«Але те, що стосується висловлювань, що суперечить дійсності щодо відносин Росії і України, є неприйнятним», – сказав міністр Нищук перед засіданням уряду.

Олександр Тверський – російський журналіст



Значна частина української аудиторії вже досить різко налаштувалась проти Івана Дорна після його інтерв’ю, говорить музичний критик Сергій Кейн. І важливо, як співак далі реагуватиме і коментуватиме цю ситуацію. Проте Дорн знав, на що іде, коли гастролював одночасно і в Україні, і в Росії, вважає Кейн.

«Співак, перш за все, має робити музику. Але якщо він виступає по обидва боки лінії фронту – має бути готовим, що у якийсь момент його попросять пояснити деякі речі», – говорить Кейн у коментарі Радіо Свобода.

«Рекомендую поїхати на Краснопільське кладовище Дніпра»: думки депутатів

Коли вранці у середу соцмережі тиражували обурливі пости про Івана Дорна, деякі депутати уперше дізнались про нього, лише переглянувши резонансне відео. Ті ж, хто знав його творчість раніше, висловились про те, як сприймають такі заяви музиканта.

Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький прокоментував, що йому «соромно за Івана Дорна», адже музикант щонайменше має недостатню громадянську позицію. І додав, що на його концерти і раніше не ходив, а тепер тим більше не планує.

«Думаю, що він втратить багато своїх шанувальників, тому що це – і зрада країни, і зрада шанувальників, які йому вірили. Тим більше. Коли він співав пісні того ж Скрябіна покійного, виходив у Юрмалі у футболці з українським прапором (має на увазі з тризубом – ред.) – люди це сприймали як патріотичну позицію. А це, виявляється, було елементом пристосуванства. Очевидно, що для багатьох людей це гидко», – каже Княжицький у коментарі Радіо Свобода.

Але Дорн – ще молода людина, і, ймовірно, він ще переосмислить це інтерв’ю, говорить Княжицький.

Якщо Іван Дорн не бачить війни – у нього, мабуть, є багато друзів і колег, які бувають на «передку», переганяють туди машини, допомагають як волонтери. Вони можуть посадити його поруч і показати, яка там «сварка», каже позафракційний депутат Борислав Береза.

«Якщо для однієї людини пірнути у діжку з лайном нормально, то інші її переступлять. Вибір кожен робить сам», – прокоментував Береза.

Війна чітко розділяє, хто є українцем, а хто – ні, і справа не у мові та громадянстві, а саме позиції, говорить депутат від «Народного фронту» Юрій Береза, який очолював батальйон «Дніпро-1». З огляду на це, Іван Дорн не відбувся саме як український співак.

«Вбивство українців – це вбивство українців. Ну а куди подіти вбивство 3 тисяч українців у цій неоголошеній війні? Я просто рекомендую цьому співаку поїхати на Краснопільське кладовище міста Дніпро і подивитись на могили і пусті могили, які є там. І потім визначитись для себе, можливо: це сварка чи це війна», – говорить Береза в коментарі Радіо Свобода.

Висновки щодо поглядів Івана Дорна кожен має робити для себе сам, адже на рівні держави такі речі регулюватись не повинні, вважає депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

«Якщо людина робить такі заяви, то, я вважаю, це не від великого розуму. Треба реагувати людям – не ходити на концерти таких співаків. А щодо музичних шоу – канали не мають таких людей запрошувати», – говорить Олексій Гончаренко в коментарі Радіо Свобода.

А депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, член комітету з питань культури і духовності, взагалі порадив зосереджуватись на іншому:

«Мені нецікаво, що говорять українські артисти. Зараз взагалі іде страсний тиждень. І мені цікаво побільше перебувати в церкві, молитись», – сказав він.