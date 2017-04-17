Через 2-3 місяці гуманітарна ситуація в ОРДЛО погіршиться – міністр Черниш

Гість передачі «Ваша Свобода»: Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Олександр Лащенко: Портал «Слово і діло» відстежує, як виконують українські політики свої обіцянки. Пане міністре, Ви там в топі, на першому місці – 67% обіцянок виконано. У Вас три обіцянки основні, зокрема у судових міжнародних органах оскаржити видобуток Росією українського газу у Чорному морі. Тут є прогрес. Як Вам вдається виконувати обіцяне?

Є три основні судові інстанції, по яких Україна рухається: Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, Міжнародний суд ООН і арбітражі

– Це елементи командної роботи насамперед. Нереальних обіцянок насправді ми намагаємося не давати. Але інколи бувають причини, які заважають виконувати, об’єктивні. А щодо видобутку українського газу, то судова перспектива у судових інстанціях звичайно є. І НАК «Нафтогаз» працює окремо. Є три основні судові інстанції, по яких Україна рухається. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, Міжнародний суд ООН, де Конвенція по морському праву якраз і розглядається, і арбітражі, тобто комерційні, де насамперед працюють компанії. «Нафтогаз» працює у цьому напрямку на користь «Чорноморнафтогазу». Я сподіваюся, що набагато швидше, ніж через роки, можна очікувати вироків.

– Чимало українських політиків вважають, що є можливість в України навіть без масштабних військових дій повернути Донбас у найближчій перспективі. Це реально?

– Без військових дій однозначно реально. Для цього потрібно дуже багато робити на міжнародному рівні і всередині України. Освіта, промисловість, дії, які пов’язані з формуванням відповідної громадської думки, не лише мовлення. Міністерство освіти і науки, неурядові організації, зокрема громадська організація «Фонд «Відкрита політика», Рада Європи в рамках робочої групи, створеної в міністерстві, відпрацювала зміни до діючого законодавства, яке полегшить можливість громадянам, бажаючим вступити до вишів, зробити це. Працювали також професори, викладачі переміщених вишів, які знають, як їм допомогти. Це почне діяти в травні. Власне, вже діє це. Зараз співробітники нашого міністерства розміщують це все вздовж лінії зіткнення. Не треба тепер купу документів, як в минулому році, везти – свідоцтво про народження і після того звернутися в один із 26 центрів. Центри надають безкоштовно допомогу. Людина має пройти відповідні процедури і буде зарахована до українських вишів.

Тепер діти можуть скористатися цим, щоб приїхати на територію, підконтрольну уряду і долучитися до вищої освіти тут

Це надзвичайно важливо було зробити у відповідь на указ президента Російської Федерації. Ці документи, які там визнаються нібито, насправді – папірці. Не просто підкреслити політично, а створити нібито можливість і сказати: ви з цими папірцями можете тут робити, що завгодно, вступати і так далі. Україна, не порушуючи жодних норм, робить все, щоб спростити це в рамках українського законодавства. Тепер діти насамперед можуть скористатися цим, щоб приїхати на територію, підконтрольну уряду і долучитися до вищої освіти тут. Сподіваємося, що такий підхід буде більш вдалим, ніж в минулому році, коли було трохи більше від сотні. Ми зарезервували тисячу місць в минулому році. Це ми не говоримо про тих, хто пішов по спрощеній процедурі. Там є процедура звичайна. І там теж було кількасот.

– Пане міністре, а мінські переговори бодай якусь користь приносять?

Ми ж не бандитська країна, а держава, яка слідує нормам міжнародного права, яке говорить, що «Мінськ» – платформа, затверджена рішенням Радбезу ООН

– Всі гуманітарні питання, які вирішувалися для громадян, які проживають по дві сторони від лінії зіткнення, тобто забезпечення питною водою, вирішуються виключно через «Мінськ». Безпека – це вирішується погано, але до Мінських угод в десятки разів була більша кількість обстрілів, загиблих. Вони зіграли і грають позитивну роль, але не так, як ми очікували, через небажання Росії виконувати їх. Якщо створювати альтернативний майданчик, потрібні правові підстави. Ми ж не бандитська країна, а держава, яка слідує нормам міжнародного права, яке говорить, що «Мінськ» – платформа, затверджена рішенням Радбезу ООН.

– Щодо роботи вашого міністерства, пане міністре, своє бачення представила волонтер, юрист Олена Луньова у коментарі Радіо Свобода.

Олена Луньова: Я не бачу потуг чи рухів держави для вирішення конфлікту і для роботи з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території. Це вже не лінія розмежування, а кордон із додатковою вимогою отримувати дозвіл для перетину. Весь час до нас звертаються люди, які кажуть: ми не хочемо жити там, але нам погано тут. Минулого року навесні та влітку ми бачили, що дуже високий відсоток людей, які поверталися. Немає більше можливості, грошей, натхнення жити на підконтрольній території – вони відчувають непотрібність.

Намагаємося не втрачати контакти з людьми, які проживають на непідконтрольних територіях. Є політичні сили, які блокують цей процес. Це «Самопоміч»

– За нашими даними, також повертаються. Цифр не знаємо, бо ми не присутні на непідконтрольних територіях – незбалансованість у перетині лінії зіткнення. Під час перевірок, верифікації ми бачимо, що вони фізично не присутні на підконтрольній території. У лютому було видано план, по якому ми зараз намагаємося не втрачати контакти з людьми, які проживають на непідконтрольних територіях. Є політичні сили, які блокують цей процес, навіть намаганням прийняти законодавчі акти. Це «Самопоміч». І ще консенсус серед політичних еліт із громадянським суспільством відсутній.

– Щодо подій, які називають «блокадою». Дійсно олігархи, люди, які не втратили свого впливу за великим рахунком в Україні, користалися цією нагодою?

Податки сплачувалися тут. Блокада – це шлях розриву. Перевіряли всі: СБУ, МВС. Не сплачувалися податки на окупованій території

– У даному випадку вони забезпечували функціонування підприємств єдиного комплексу. Податки сплачувалися тут. Блокада – це шлях розриву. Перевіряли всі: СБУ, МВС. Не сплачувалися податки на окупованій території. Ми не говоримо про дрібний і середній бізнес, який працював на цих територіях. Вони сплачували і сплачують. Великий бізнес мав більшу частину на контрольованих територіях.

Українські підприємства захопила організована злочинна та ще й терористична група. Якщо буде стіна, там все повністю мілітаризується, суспільство розірветься, всі зв’язки будуть припинені

(На неконтрольованих територіях – ред.) українські підприємства захопила організована злочинна та ще й терористична група. Буде збувати продукцію – всі відповідні органи реагуватимуть. Багатьох працівників відправили за власний рахунок, але насправді без утримання. Багато з них просто отримали трудові книжки, багатьом обіцяють: посидіть трохи вдома... Йдеться про десятки тисяч працівників. Саме це призведе до погіршення гуманітарної ситуації через 2-3 місяці. Якщо буде стіна, там все повністю мілітаризується, суспільство розірветься вже остаточно, всі зв’язки будуть припинені, авторитарна держава і так далі.

– Пане міністре, «сіра» зона, як її називають – які там оборудки, на які приблизно суми крутяться? Чи цього ніхто не знає точно?

Різні угрупування, замкнені звичайно, на Російську Федерацію, але частина людей з українського боку також приймає участь в нелегальному переміщенні товарів

– Ми оцінити це не можемо через те, що є тільки непрямі оцінки. Є певна залежність між наслідками або можливістю подолання конфлікту і так званою контрабандою, а насправді нелегальним постачанням товарів. Йдеться про мільйони доларів на рік, навіть більше. На мою думку, це десятки мільйонів. Це різні угрупування, насамперед замкнені звичайно на Російську Федерацію, але частина людей з українського боку також приймає участь в такому нелегальному переміщенні товарів. Але їх обсяг був сильно перевищений. Зараз нарешті уряд прийняв постанову – тепер це законом забороняється.