Кілька десятків активістів прийшли під стіни Миколаївської облдержадміністрації з плакатами у вигляді мішеней та написом «Я – наступний». Таким чином розповідають учасники акції, вони намагалися привернути увагу правоохоронців до ситуації у місті та нарікали на «бездіяльність силовиків». Із представників місцевої влади до активістів ніхто так і не вийшов. Після завершення акції пікетувальники зайшли в приміщення облдержадміністрації, де підписали звернення до голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. (Відео: Інтер)