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18 Квітень 2017, Київ 21:03
Відео

У Миколаєві виступили проти «бездіяльності силовиків» (відео)

У Миколаєві виступили проти «бездіяльності силовиків» (відео)
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Кілька десятків активістів прийшли під стіни Миколаївської облдержадміністрації з плакатами у вигляді мішеней та написом «Я – наступний». Таким чином розповідають учасники акції, вони намагалися привернути увагу правоохоронців до ситуації у місті та нарікали на «бездіяльність силовиків». Із представників місцевої влади до активістів ніхто так і не вийшов. Після завершення акції пікетувальники зайшли в приміщення облдержадміністрації, де підписали звернення до голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. (Відео: Інтер)

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