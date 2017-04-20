«Допомагаю Україні, бо бачу несправедливість» – німецький волонтер

Група волонтерів із Німеччини організувала поїздку в Україну, приурочену до Великодня. На кількох мікроавтобусах та легкових авто вони привезли медичне обладнання для військових госпіталів та людей із обмеженими можливостями. Допомогу волонтери з Німеччини спершу доправили до містечка Тисмениця на Івано-Франківщині. Там її розподілять та передадуть далі на схід.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/dopomagayu-ukran-bo-bachu-nespravedlivst-nmetskiy-volonter">SoundCloud</a>

Коли бачиш, що відбувається в Україні, то приходиш до думки, що мусиш допомогти. Тому що Україна права

Один із організаторів поїздки, приватний підприємець Франк Обенаус каже, що, хотів передусім показати українцям, що вони не на самоті.

«Коли бачиш те, що відбувається в Україні, то просто приходиш до думки, що мусиш допомогти. Тому що Україна права і Україна слабша за агресора. І гнів через цю несправедливість спонукає допомагати», – каже волонтер.

За словами голови спілки «Україна – це Європа» Курта Зіммхена, який вже тривалий час мешкає в Україні, весь обсяг допомоги організаторам поїздки навіть важко перелічити. Проте в основному, це медичне обладнання: два стоматологічних кабінети, медикаменти для лікарського батальйону, які пожертвували люди з усієї землі Саксонія. За словами організаторів, всю цю допомогу вони зібрали доволі легко, незважаючи на потужну інформаційну політику Росії у Німеччині.

Якщо б ми лише могли транспортувати більше – ми б обов’язково привезли ще більше обладнання

«Перед поїздкою ми відсилали листи, куди тільки могли – від нашого містечка Радеберґа, до столиці Саксонії Дрездена. І майже ніколи не отримували відмову. І якщо б ми лише могли транспортувати більше – ми б обов’язково привезли ще більше обладнання», – зазначає волонтер.

В Україні немає дієвого механізму, за якого б держава могла допомагати добровольцям – волонтер-медик

Волонтерів із Німеччини зустріли в містечку Тисмениця на Івано-Франківщині. Тут допомогу розподілять та передадуть далі на схід.

Лікар Олег Шиба, який допомагає українським військовим та цивільним на Донбасі, вже цієї ночі відправить частину медикаментів у Попасну, частину – у Станицю Луганську.

Допомогу від наших друзів із Німеччини ми освоюємо і допомагаємо цивільному населенню і військовим

«Жодна допомога нам ніколи не завадить. Саме допомоги від держави ми поки що не отримуємо, оскільки немає такого механізму, щоб держава допомагала добровольцям. А цю всю допомогу від наших друзів із Німеччини ми освоюємо і допомагаємо цивільному населенню і військовим», – каже голова наглядової ради 1-го Добровольчого мобільного шпиталю Олег Шиба.

Інформаційна кампанія Росії в Німеччині доволі сильна – представник Бундестагу

Помічник депутата Бундестагу Франк Тізлер, який приїхав разом із волонтерами, каже Радіо Свобода, що ставлення до України в Німеччині є доволі неоднозначним.

Маємо намір пояснювати людям, що тут справді боряться за свободу. Адже дезінформаційна кампанія, інформаційні впливи Росії в Німеччині доволі сильні

«Через 25 років після демократичних змін на сході Німеччини виник певний ефект байдужості щодо України. І тому ми маємо намір і в наступному році організувати таку поїздку, щоб пояснювати людям, що тут справді боряться за свободу. Адже дезінформаційна кампанія, інформаційні впливи Росії в Німеччині доволі сильні», – каже політик.

Але попри це, за словами Франка Тізлера, волонтери в Німеччині отримують рік за роком дедалі більше допомоги для України. Це, на його думку, пов’язано з тим, що жертводавці бачать – те, що вони передають, потрапляє в належні руки.