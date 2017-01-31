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31 січня 2017, Київ 14:40
Політика

Авдіївка: вогонь і холод. Живий блог

Українські медики стоять на бронетранспортері після того, як вони доправили поранених військовослужбовців до лікарні у підконтрольній Україні Авдіївці, що у Донецькій області. 30 січня 2017 року

Українські медики стоять на бронетранспортері після того, як вони доправили поранених військовослужбовців до лікарні у підконтрольній Україні Авдіївці, що у Донецькій області. 30 січня 2017 року

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Коротко про головне

До Авдіївки - найгарячішої точки 2017 року - почала надходити гуманітарна допомога. Мешканці отримують гаряче харчування та чай. Поліція організувала патрулі для забезпечення у місті порядку.

Авдіївський Коксохімічний завод і підтримує темпло в оселях на рівні 15 градусів тепла. В місті організували намети для обігріву і продукти. З Усієї України в Авдіївку надсилають гуманітарні вантажі. У місті досі немає центрального постачання електрики, тепла й води.

Влада Донеччини готує евакуацію жителів Авдіївки. Домовлено про евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов’янськ). Для цього підготовлено 80 автобусів та два приміські електропоїзди. Перших чотирьох осіб із особливми потребами вже вивезли.

Бої в Авдіївці спалахнули рано-вранці в неділю і тривають уже третю добу. Сторони звинувачують одна одну. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки.

Окрім того, в окупованому Донецьку знеструмлена шахта імені Засядька. З-під землі евакуювали більшість заблокованих гірників.

14:39

Ключове:

- є перші ознаки припинення вогню

- ремонтні бригади готові виїжджати, щоби полагодити системи електро- і газопостачаня Авдіївки

14:37

Гаряче і в непідконтрольному Україні Донецьку.

Журналіст Bild Юліан Рьопке в своєму Твітері повідомив про обстріл житлових районів Донецька з установки «Град» і опублікував відеозапис обстрілу. За його словами, на відео - один із районів Донецька рано вранці 31 січня.

Сепаратистскі медіа повідомляють, що українські силовики за минулу добу обстріляли позиції «ДНР» майже дві з половиною тисячі разів. Зокрема, і по Донецьку та Макіївці.

Натомість, місцеві жителі з різних районів міста повідомили Радіо Донбас.Реалії, що це підтримувані Росією бойовики 30 січня вели вогонь з житлових кварталів Донецька.

Так, за їхніми словами, артилерійський вогонь протягом дня і вечора 30 січня вівся з району заводу Топаз і Кабельного заводу (Куйбишевський район), Партизанського проспекту (Київський район), мікрорайону Азотний, Калінінського району, мікрорайону Донський в Будьонівському районі та району Донецької обласної онкологічної лікарні.

Також жителі Донецька підтверджують в’їзд у місто по окружній дорозі з боку Макіївки самохідних артилерійських установок (САУ).

14:21

У Кремлі відреагували на загострення в Авдіївці.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, українські воїни АТО самі атакували окуповані території.

«Добровольчі батальйони перейшли лінію дотику за підтримки артилерії. «Ополченцям» Донбасу довелося давати відсіч в районі Авдіївки, довелося відбивати зайняту територію. Це вторгнення було припинено. Ми надзвичайно шкодуємо, що в результаті цієї атаки, яку було здійснено проти «ополченців» Донбасу, загинули люди і з того, і з іншого боку», - зазначив Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін та його речник Дмитро Пєсков

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