До Авдіївки - найгарячішої точки 2017 року - почала надходити гуманітарна допомога. Мешканці отримують гаряче харчування та чай. Поліція організувала патрулі для забезпечення у місті порядку.

Авдіївський Коксохімічний завод і підтримує темпло в оселях на рівні 15 градусів тепла. В місті організували намети для обігріву і продукти. З Усієї України в Авдіївку надсилають гуманітарні вантажі. У місті досі немає центрального постачання електрики, тепла й води.

Влада Донеччини готує евакуацію жителів Авдіївки. Домовлено про евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов’янськ). Для цього підготовлено 80 автобусів та два приміські електропоїзди. Перших чотирьох осіб із особливми потребами вже вивезли.

Бої в Авдіївці спалахнули рано-вранці в неділю і тривають уже третю добу. Сторони звинувачують одна одну. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки.

Окрім того, в окупованому Донецьку знеструмлена шахта імені Засядька. З-під землі евакуювали більшість заблокованих гірників.