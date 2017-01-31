Ключове:
- є перші ознаки припинення вогню
- ремонтні бригади готові виїжджати, щоби полагодити системи електро- і газопостачаня Авдіївки
Гаряче і в непідконтрольному Україні Донецьку.
Журналіст Bild Юліан Рьопке в своєму Твітері повідомив про обстріл житлових районів Донецька з установки «Град» і опублікував відеозапис обстрілу. За його словами, на відео - один із районів Донецька рано вранці 31 січня.
Сепаратистскі медіа повідомляють, що українські силовики за минулу добу обстріляли позиції «ДНР» майже дві з половиною тисячі разів. Зокрема, і по Донецьку та Макіївці.
Натомість, місцеві жителі з різних районів міста повідомили Радіо Донбас.Реалії, що це підтримувані Росією бойовики 30 січня вели вогонь з житлових кварталів Донецька.
Так, за їхніми словами, артилерійський вогонь протягом дня і вечора 30 січня вівся з району заводу Топаз і Кабельного заводу (Куйбишевський район), Партизанського проспекту (Київський район), мікрорайону Азотний, Калінінського району, мікрорайону Донський в Будьонівському районі та району Донецької обласної онкологічної лікарні.
Також жителі Донецька підтверджують в’їзд у місто по окружній дорозі з боку Макіївки самохідних артилерійських установок (САУ).
У Кремлі відреагували на загострення в Авдіївці.
За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, українські воїни АТО самі атакували окуповані території.
«Добровольчі батальйони перейшли лінію дотику за підтримки артилерії. «Ополченцям» Донбасу довелося давати відсіч в районі Авдіївки, довелося відбивати зайняту територію. Це вторгнення було припинено. Ми надзвичайно шкодуємо, що в результаті цієї атаки, яку було здійснено проти «ополченців» Донбасу, загинули люди і з того, і з іншого боку», - зазначив Пєсков.
Життя в умовах війни