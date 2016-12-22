«Національний фронт» Марін Ле Пен збирає 20 мільйонів євро на вибори 2017 року у Франції – Bloomberg

Праворадикальна партія «Національний фронт», очолювана Марін Ле Пен, намагається зібрати 20 мільйонів євро, що необхідні для фінансування виборчої кампанії в ході президентських і парламентських виборів наступного року, повідомив виданню Bloomberg News 22 грудня головний фінансист партії Валлеран де Сен-Жюст.

За його словами, «Перший чесько-російський банк» (ПЧРБ) позичив ультраправій партії понад 9 мільйонів євро в 2014 році, але Центробанк Росії відкликав банківську ліцензію цієї фінустанови в липні цього року.

Нині, як заявив Валлеран де Сен-Жюст, партія шукає нових фінансових покровителів.

«Втрата ПЧРБ була важким ударом для нас», – сказав він і додав, що російський кредит вважався стабільним ресурсом. «Зараз ми досі в пошуку кредиту», – зауважив Валлеран де Сен-Жюст.

За словами представника «Національного фронту», нині партія шукає кредиторів в іноземних країнах, зокрема і в Росії, оскільки французькі банки відмовляються фінансувати цю політичну силу.

Згідно з даними соціологічних опитувань, лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен є у двійці найімовірніших претендентів на крісло наступного президента Франції.

Наступні президентські вибори у Франції пройдуть в два тури – в квітні і травні 2017 року, а вже в червні відбудуться парламентські вибори.