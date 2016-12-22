Статус Росії на переговорах в Мінську треба міняти – політолог

Статус Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську необхідно міняти на статус учасника, а не спостерігача, заявив в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» політолог, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Він також зазначив, що в цілому необхідно міняти статус і самих переговорів в Мінську з контактного на переговорний.

«Коли експерти, політики і дипломати використовують мову угод, зобов’язань, потрібно враховувати, що мова йде по суті, про необов’язкові документи, найчастіше заявного або протокольного характеру... Нам потрібен переговорний, а не контактний «Мінськ». Для того, щоб «Мінськ» став переговорним, необхідно, щоб учасники, отримали відповідні статуси, представляли органи влади. В ідеалі законодавчої влади. Я перш за все говорю про Україну, як про учасника переговорів і про російську сторону, яка зараз в статусі спостерігача», – сказав політолог.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

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